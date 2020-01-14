Общество

22 минуты назад

Грипп и ОРВИ в Липецкой области пошли в рост

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия
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Грипп и ОРВИ в Липецкой области пошли в рост

Впрочем, медики успокаивают, что до эпидемии еще далеко.

Вторая неделя 2020 года была отмечена ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, с 6 по 12 декабря в Липецкой области официально зарегистрирован 3 031 случай острых респираторных заболеваний и 27 случаев гриппа. В первую неделю нового года эти цифры равнялись соответственно 1 880 и 9.

Впрочем, в ведомстве отметили, что заболеваемость заметно ниже расчетного уровня эпидпорога.

Среди больных преобладают дети до 14 лет – 75 %. Самым «больным» является сам областной центр. 2 330 пациентов (70,4%) живут в Липецке.

Фото lifehelper.one

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия
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