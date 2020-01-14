22 минуты назад
Грипп и ОРВИ в Липецкой области пошли в рост
Впрочем, медики успокаивают, что до эпидемии еще далеко.
Вторая неделя 2020 года была отмечена ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, с 6 по 12 декабря в Липецкой области официально зарегистрирован 3 031 случай острых респираторных заболеваний и 27 случаев гриппа. В первую неделю нового года эти цифры равнялись соответственно 1 880 и 9.
Впрочем, в ведомстве отметили, что заболеваемость заметно ниже расчетного уровня эпидпорога.
Среди больных преобладают дети до 14 лет – 75 %. Самым «больным» является сам областной центр. 2 330 пациентов (70,4%) живут в Липецке.
Фото lifehelper.one