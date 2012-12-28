На трех десятках улиц отключат холодную воду

9 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители 33 улиц, предупредили в компании.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44 по улице Гоголя, №№ 5, 7 по улице У. Громовой, № 1 в переулке Балакирева, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, №№ 41, 43 по улице Ленина, №№ 11, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16, 16/2, 17 по улице Звездной, №№ 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51 по улице Космонавтов, №№ 9, 9а по улице Берзина. В этот период не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Гоголя, Громовой, Перова, Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, проезда Потапова, переулков Яблочкина, Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
9 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 16:00 отключат электричество в котельной Северо-Западной.
С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Земляничную, Надежды.
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