На трех десятках улиц отключат холодную воду

9 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители 33 улиц, предупредили в компании.





Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.





9 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 16:00 отключат электричество в котельной Северо-Западной.





С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44 по улице Гоголя, №№ 5, 7 по улице У. Громовой, № 1 в переулке Балакирева, №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, №№ 41, 43 по улице Ленина, №№ 11, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16, 16/2, 17 по улице Звездной, №№ 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51 по улице Космонавтов, №№ 9, 9а по улице Берзина. В этот период не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Гоголя, Громовой, Перова, Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, проезда Потапова, переулков Яблочкина, Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного, Малого, Сырского.С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Земляничную, Надежды.