От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Происшествия
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55 минут назад
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Лось выскочил под машину: погиб 33-летний водитель
За три дня на дорогах области пострадали семь человек, один погиб.
7 июня в Хлевенском районе на автодороге Хлевное – Липецк 20-летняя девушка за рулём «Kиа» не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Травмы получила 62-летняя пассажирка «Kиа», её доставили в больницу.
8 июня в Липецке на улице Космонавтов столкнулись электросамокат с 19-летней девушкой за рулём и автомобиль «Вольво» 24-летнего водителя. Девушка получила травмы, но после оказания помощи была отпущена.
В Лебедяни на улице Ворошилова столкнулись автомобиль «Форд» под управлением 27-летней женщины и мотоцикл с 57-летнм водителем. Мотоциклист госпитализирован.
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