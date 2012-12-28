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Погода в Липецке
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1866
55 минут назад
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Лось выскочил под машину: погиб 33-летний водитель

За три дня на дорогах области пострадали семь человек, один погиб.

Трагически завершилось столкновение автомобиля с животным на дороге Хлевное – Липецк в полночь 8 июня. Под автомобиль «ВАЗ-2114» выскочил лось — смертельные травмы получил 33-летний водитель машины. Его 18-летний пассажир госпитализирован. После столкновения «ВАЗ» съехал в кювет.

7 июня в Хлевенском районе на автодороге Хлевное – Липецк 20-летняя девушка за рулём «Kиа» не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Травмы получила 62-летняя пассажирка «Kиа», её доставили в больницу.

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8 июня в Липецке на улице Космонавтов столкнулись электросамокат с 19-летней девушкой за рулём и автомобиль «Вольво» 24-летнего водителя. Девушка получила травмы, но после оказания помощи была отпущена.

В Лебедяни на улице Ворошилова столкнулись автомобиль «Форд» под управлением 27-летней женщины и мотоцикл с 57-летнм водителем. Мотоциклист госпитализирован.
авария
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Гость
5 минут назад
Видела эту аварию. От лося тоже ничего не осталось его пополам разорвало. Машина была в деревьях на другой стороне.
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Гость
6 минут назад
Безусловно это трагедия и мои соболезнования. Если не совру есть опасные участки у нас, например, где машину может уводить в сторону. Дорожный знак 1.16 «Неровная дорога» предупреждает о приближении к участку дороги с неровностями, такими как выбоины, ухабы, колея и другие дефекты покрытия, которые могут повлиять на безопасность движения.
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Вин Дроссель
18 минут назад
А почему у нас в области лесополоса вдоль трассы не огорожена? В московской и калужской областях на протяжении всей трассы ограждения стоят! Так что справедливо будет так : нет ограждения - лесничество отвечает и за животных и за жизнь и здоровье людей и за поврежденные автомобили!!!
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Фффф
7 минут назад
А за скорость на машине кто отвечает?! Тоже лесничество? Вчера ехали час по шоссе, из водятлов- только процентов 30 адекватные. Остальные сами лоси. Вас предупреждали о гоне у животных- и большая скорость и ее последствия- это ТОЛЬКО ВАШ ВЫБОР!!!!
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теперь
20 минут назад
водителя ещё и оштрафуют за сбитие лося
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Гость
27 минут назад
Лося жалко. Отдельный вопрос с какой скоростью ехал автомобиль. Или все те же "разрешенные" +20?
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Мистер Справедливость
29 минут назад
Пусть теперь лесхоз выплачивает родственникам деньги У погибшего наверняка дети остались До 18 лет пусть платят а потом учёбу оплачивают Водилы за лосей платят и лоси -лесники пусть платят за водил Бабло все любят собирать
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Шурик
33 минуты назад
Края дорог надо прочищать, а то заросло так что едешь как в коридоре. А с лесников какой спрос ,их оптимизировали вот и результат.
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Нэд Старк
39 минут назад
Если бы погиб лось, водителю выписали бы штраф в миллион и дали три года условно. А с лосем что-нибудь сделают?
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Колхозник
39 минут назад
Сбил лося штраф,лось убил человека пусть егеря отвечают или никто не виноват как то так
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