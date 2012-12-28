Лось выскочил под машину: погиб 33-летний водитель

За три дня на дорогах области пострадали семь человек, один погиб.



Трагически завершилось столкновение автомобиля с животным на дороге Хлевное – Липецк в полночь 8 июня. Под автомобиль «ВАЗ-2114» выскочил лось — смертельные травмы получил 33-летний водитель машины. Его 18-летний пассажир госпитализирован. После столкновения «ВАЗ» съехал в кювет.7 июня в Хлевенском районе на автодороге Хлевное – Липецк 20-летняя девушка за рулём «Kиа» не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина перевернулась. Травмы получила 62-летняя пассажирка «Kиа», её доставили в больницу.8 июня в Липецке на улице Космонавтов столкнулись электросамокат с 19-летней девушкой за рулём и автомобиль «Вольво» 24-летнего водителя. Девушка получила травмы, но после оказания помощи была отпущена.В Лебедяни на улице Ворошилова столкнулись автомобиль «Форд» под управлением 27-летней женщины и мотоцикл с 57-летнм водителем. Мотоциклист госпитализирован.