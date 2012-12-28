От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Здоровье
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23 минуты назад
999 детей пострадали от клещей
А всего в Липецкой области покусаны 2229 человек.
Поражённость доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,4%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,1%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,3%.
Присасывание клещей в 71,7% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (13% случаев), в садоводческих товариществах (4,3%), в парках (3,8 %) и на кладбищах (2,2%).
В Липецкой области сдать клещей на исследование можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
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