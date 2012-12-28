999 детей пострадали от клещей

А всего в Липецкой области покусаны 2229 человек.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали 2229 человек, из них 999 детей (45%),Поражённость доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,4%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,1%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,3%.Присасывание клещей в 71,7% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (13% случаев), в садоводческих товариществах (4,3%), в парках (3,8 %) и на кладбищах (2,2%).В Липецкой области сдать клещей на исследование можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.