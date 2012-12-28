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277
сегодня, 14:27
11

Прокуратура начала проверку по информации о неисправной канализации на улице Крупской в Чаплыгине

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Чаплыгинского района начала проверку по информации о неисправной канализационной системе на улице Крупской в Чаплыгине, из-за которой происходит подтопление стоками дома 98-летней труженицы тыла Лидии Плюхиной. Напомним, в редакцию GOROD48 обратились Максим и Ольга, внуки 98-летней труженицы тыла. Они пожаловались на то, что вот уже два месяца по улице Крупской мимо столетнего дома, в котором живет их бабушка, текут сточные воды из прохудившегося канализационного коллектора.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ЖКХ
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Р
8 минут назад
Главное по плану коммуналку на 12 процентов цены поднять
Ответить
Интересно
18 минут назад
А почему люди с "активной гражданской позицией" не помогают бабушке?
Ответить
Житель
20 минут назад
Вот так всегда, если репортаж по 1 каналу покажут, тогда и проверка что нибудь найдёт...
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О
33 минуты назад
Пусть Сазонов копает сам, раз не может организовать работу(((((
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ВОВ
40 минут назад
Артамонов обратите внимание, на бездействие власти и проведите проверку, стыд и ПОЗОР так относится к труженикам тыла!!!!
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УЖАС
45 минут назад
Это просто кошар какой-то! На улице 30-ти градусная жара, вдоль по улице текут нечистоты, рядом детский сад, а администрация уже 2 месяца не может принять меры! ПОЗОР!!!! И это в год 80-летия ПОБЕДЫ!
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а начальника водоканала
51 минуту назад
теперь посодют
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Лиза
сегодня, 14:54
Надеюсь, теперь вопрос решится быстро.
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местный
сегодня, 14:43
Так обращаться надо было в прокуратуру сразу
Ответить
как работают
сегодня, 14:42
страну подняли.живете благодаря таким людям.
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