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Прокуратура начала проверку по информации о неисправной канализации на улице Крупской в Чаплыгине
Общество
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сегодня, 14:27
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Прокуратура начала проверку по информации о неисправной канализации на улице Крупской в Чаплыгине
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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