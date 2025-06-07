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От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы

А родители детей вышли на субботник с кисточками и валиками.

Только на прошлой неделе жители 26-го микрорайона во время стратегической сессии с депутатом Липецкого горсовета по девятому избирательному округу Михаилом Русаковым говорили о нуждающихся в ремонте полах веранд в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20, а уже вчера взялись за кисточки и валики, чтобы покрасить обновлённые настилы.

Всего в округе Михаила Русакова четыре детских сада, но именно этот — самый посещаемый: в нём 450 воспитанников. К четвергу волонтеры фонда «Милосердие» закончили ремонт настилов восьми веранд. Время выбрано не случайно — на прошлой неделе старшие воспитанники выпустились из детского сада, и ремонт можно было вести с минимальными для садика помехами. А в пятницу после работы родители, бабушки и дедушки детей вышли на субботник — красить новые полы.

— Веранды давно нуждались в ремонте, и помощь депутата оказалась кстати. Нам выдали краску и инвентарь. Сегодня после работы мы пришли привести в порядок веранду для наших детей, — рассказали мамы Светлана и Мария.

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Больше всего участников субботника собралось у веранды группы «Светлячок», где полы заменили полностью. По словам заведующей Валентины Скрыдловой, пол здесь за долгие годы провалился.

— Михаил Русаков вместе с благотворительным фондом «Милосердие» не только организовал работу, но и привёз все необходимые материалы. Краски хватило не только на полы, но и на покраску малых архитектурных форм. Ранее, благодаря его помощи мы установили и покрасили 13 песочниц, — рассказала Валентина Михайловна.

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— Детский сад находится в хорошем состоянии, прекрасный коллектив, заведующая Валентина Михайловна – неравнодушный и квалифицированный человек. Но у всего есть свой срок, поэтому около месяца назад ко мне обратились с просьбой о помощи в ремонте полов на верандах. Некоторые доски прогнили и требовали замены. Вместе с благотворительным фондом «Милосердие» мы закупили материалы, а волонтеры фонда, квалифицированные строители, отремонтировали настилы. Сегодня коллектив детского сада вместе с родителями покрасили полы. Мы и впредь будем оказывать посильную помощь, — заявил Михаил Русаков.

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Наказы избирателей
Михаил Русаков
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
33 минуты назад
на маляров не хватило денег что ли?
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Почему
39 минут назад
Ни один депутат не рассказал , что на данный момент у него нет проблем на участке , а наоборот перед выборами начинают решать проблемы ? Вся деятельность горе депутатов реализуется в последний месяц перед выборами за 4 года и всё.
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Друзья
57 минут назад
Зарплаты у директоров детсадов больше 100 000 руб. Какие субботники и валики ?
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Гость
27 минут назад
Не завидуй.
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