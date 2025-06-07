От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы

А родители детей вышли на субботник с кисточками и валиками.





— Веранды давно нуждались в ремонте, и помощь депутата оказалась кстати. Нам выдали краску и инвентарь. Сегодня после работы мы пришли привести в порядок веранду для наших детей, — рассказали мамы Светлана и Мария.













Больше всего участников субботника собралось у веранды группы «Светлячок», где полы заменили полностью. По словам заведующей Валентины Скрыдловой, пол здесь за долгие годы провалился.





— Михаил Русаков вместе с благотворительным фондом «Милосердие» не только организовал работу, но и привёз все необходимые материалы. Краски хватило не только на полы, но и на покраску малых архитектурных форм. Ранее, благодаря его помощи мы установили и покрасили 13 песочниц, — рассказала Валентина Михайловна.













— Детский сад находится в хорошем состоянии, прекрасный коллектив, заведующая Валентина Михайловна – неравнодушный и квалифицированный человек. Но у всего есть свой срок, поэтому около месяца назад ко мне обратились с просьбой о помощи в ремонте полов на верандах. Некоторые доски прогнили и требовали замены. Вместе с благотворительным фондом «Милосердие» мы закупили материалы, а волонтеры фонда, квалифицированные строители, отремонтировали настилы. Сегодня коллектив детского сада вместе с родителями покрасили полы. Мы и впредь будем оказывать посильную помощь, — заявил Михаил Русаков.























