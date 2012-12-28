От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Происшествия
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30 минут назад
80-летняя липчанка перевела мошенникам больше миллиона рублей
А 62-летняя липчанка лишилась 507 000 рублей после звонка «сотрудника ФСБ».
— Женщина рассказала, что с 31 мая по 4 июня ей звонили сотрудники «Ростелекома» и «банка» и под предлогом обеспечения сохранности средств убедили перевести на «безопасный счёт» 1,1 миллиона рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В тот же день в Грязях в полицию обратилась 41-летняя женщина, которая со 2 по 6 июня общалась с мошенниками в мессенджере. Под предлогом сохранения денег они уговорили её с помощью 17-летней дочери перевести через банкомат 75 000 рублей.
7 июня заявление о мошенничестве написала 62-летняя липчанка. Она с 28 мая по 5 июня общалась с «сотрудником ФСБ» и перевела мошенникам через банкоматы в Липецке и в Грязях 507 000 рублей.
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