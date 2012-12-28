80-летняя липчанка перевела мошенникам больше миллиона рублей

А 62-летняя липчанка лишилась 507 000 рублей после звонка «сотрудника ФСБ».

6 июня в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 80-летняя пенсионерка.— Женщина рассказала, что с 31 мая по 4 июня ей звонили сотрудники «Ростелекома» и «банка» и под предлогом обеспечения сохранности средств убедили перевести на «безопасный счёт» 1,1 миллиона рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В тот же день в Грязях в полицию обратилась 41-летняя женщина, которая со 2 по 6 июня общалась с мошенниками в мессенджере. Под предлогом сохранения денег они уговорили её с помощью 17-летней дочери перевести через банкомат 75 000 рублей.7 июня заявление о мошенничестве написала 62-летняя липчанка. Она с 28 мая по 5 июня общалась с «сотрудником ФСБ» и перевела мошенникам через банкоматы в Липецке и в Грязях 507 000 рублей.