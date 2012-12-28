От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Происшествия
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37 минут назад
Гость украл банковскую карту и накупил спиртного за чужой счёт
56-летнему липчанину теперь грозит до шести лет колонии.
— По версии следствия, в феврале этого года липчанин, находясь в гостях у своего приятеля, украл его банковскую карту и потом воспользовался ей для покупки алкоголя, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Мужчина частично признал вину. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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