Гость украл банковскую карту и накупил спиртного за чужой счёт

56-летнему липчанину теперь грозит до шести лет колонии.

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело 56-летнего липчанина, обвиняемого в краже 9000 рублей с банковской карты знакомого (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).— По версии следствия, в феврале этого года липчанин, находясь в гостях у своего приятеля, украл его банковскую карту и потом воспользовался ей для покупки алкоголя, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Мужчина частично признал вину. Ему грозит до шести лет лишения свободы.