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Происшествия
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сегодня, 12:50
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Каждое десятое ДТП с мототранспортом в этом году оказалось смертельным
Среди пострадавших 27 подростков.
Как сообщает Госавтоинспекция по Липецкой области, пик таких аварий пришелся на май — 35 ДТП. В них пять человек погибли и 38 были ранены, в том числе 21 подросток.
«Особую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних водителей. За пять месяцев зарегистрировано 24 таких ДТП, в 18 случаях подростки стали участниками аварий по собственной неосторожности. В этих автоавариях мототранспортом управляли 19 человек, три были водителями электросамокатов и два — автомобиля», — сообщили в полиции.
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