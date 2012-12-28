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сегодня, 12:50
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Каждое десятое ДТП с мототранспортом в этом году оказалось смертельным

Среди пострадавших 27 подростков. 

За первые пять месяцев года в Липецкой области зарегистрировано 51 ДТП с участием мототранспорта, в этих авариях погибли шесть человек, 56 получили ранения, в том числе 27 несовершеннолетних.

Как сообщает Госавтоинспекция по Липецкой области, пик таких аварий пришелся на май — 35 ДТП. В них пять человек погибли и 38 были ранены, в том числе 21 подросток.

«Особую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних водителей. За пять месяцев зарегистрировано 24 таких ДТП, в 18 случаях подростки стали участниками аварий по собственной неосторожности. В этих автоавариях мототранспортом управляли 19 человек, три были водителями электросамокатов и два — автомобиля», — сообщили в полиции. 
ДТП
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Комментарии (2)

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Землянин
сегодня, 12:59
Нужно вводить практику - если транспортное средство не зарегистрировано либо у водителя нет права управления транспортным средством выезжая на дороги общего пользования он автоматически становится виновным во всех происшествиях .
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й
сегодня, 12:56
Легковушки - самый опасный транспорт. Ездят пьяные, школьники, технически непригодные. Скорость превышают, на зебрах сбивают.
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