Каждое десятое ДТП с мототранспортом в этом году оказалось смертельным

Среди пострадавших 27 подростков.



За первые пять месяцев года в Липецкой области зарегистрировано 51 ДТП с участием мототранспорта, в этих авариях погибли шесть человек, 56 получили ранения, в том числе 27 несовершеннолетних.Как сообщает Госавтоинспекция по Липецкой области, пик таких аварий пришелся на май — 35 ДТП. В них пять человек погибли и 38 были ранены, в том числе 21 подросток.«Особую тревогу вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних водителей. За пять месяцев зарегистрировано 24 таких ДТП, в 18 случаях подростки стали участниками аварий по собственной неосторожности. В этих автоавариях мототранспортом управляли 19 человек, три были водителями электросамокатов и два — автомобиля», — сообщили в полиции.