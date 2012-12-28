В Липецке сегодня ждут температурный рекорд

До этого максимальная температура для 9 июня была зарегистрирована в 1948 году.

В Липецке и по области сегодня ждут температурные рекорды. Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Гончарова, сегодня в Липецке воздух прогреется до +32+34°C, а по области местами даже до +35°C.Ожидается, что сегодня может быть поставлен температурный рекорд. До этого максимальная температура для 9 июня была зарегистрирована в 1948 году. Тогда воздух в Липецке прогрелся до +32,4°C, а во Льве Толстом было +34°C.Будет ли поставлен температурный рекорд — станет известно после 18:00.Тем временем городские спасатели дали советы, как защититься от жары. Липчанам советуют по возможности не выходить на улицу в период высокой солнечной активности — с 11 до 16 часов.В помещении, где вы проводите большую часть дня, оптимальная температура кондиционера не должна быть ниже 23°C. Резкий перепад температур может негативно отразиться на состоянии здоровья.Обязательно надевайте головные уборы с полями — шляпы или панамы. Отдавайте предпочтение светлой одежде из натуральных тканей, которая защитит открытые участки тела от солнечных лучей.Внимательно следите за детьми. Не разрешайте им долго находиться на солнце. Ни на минуту не оставляйте их без присмотра на улице, в автомобиле, во время пребывания на пляже.Пейте достаточно жидкости. Но воздержитесь от употребления алкоголя, газированных напитков. Они не только не утоляют жажду, но и замедляют обмен веществ.