От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: день друзей, как пережить жару и в чем залог финансового успеха
Рассказываем всё про первый день короткой рабочей недели.
По прогнозу Гидрометеоцентра, сегодня в Липецке от +32 до +34 градусов. МЧС вчера предупреждало о 35-градусной жаре, как об опасном природном явлении. День пройдёт преимущественно без осадков.
МЧС дало советы липчанам, как пережить аномальную жару. Вот рекомендации, опубликованные в Telegram-канале ведомства:
- Не жги сухую растительность и мусор.- Не ныряй резко в воду, перепад температуры может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.
- Не оставляй детей без присмотра.
- Воздержись от употребления алкогольных напитков.
- В случае происшествия звони в экстренную службу 112.
С 10:00 и до окончания ремонтных работ «счастью» остаться в жаркий день без холодной воды выпадет жителям:
- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;
- ул. Берзина, 9, 9а;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14,15, 16;
- ул. Звездная, 11, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16/2, 16, 17;
- ул. Космонавтов, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51;
- ул. Ленина, 41, 43;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. У. Громовой, 5, 7;
- ул. Юношеская, 13;
- пер. Балакирева, 1;
- пер. Рудный, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.
Отключение света
С 08:00 до 16:00 в связи с ремонтом обесточат Северо-Западную котельную; с 8:00 до 17:00 – улицы Земляничную, Надежды.
В понедельник раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но объехать большинство пробок в городе всё-таки можно.\ если уметь пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.
День друзей
Сегодня во многих странах мира празднуют международный день друзей. Это отличный повод напомнить дорогим вам людям о том, как они важны.Позвоните друзьям, напишите сообщение, а лучше – встретьтесь, несмотря на то, что понедельник день тяжёлый.
Фото vk.com/millenium_show
Концерты - редкость
А вот культурных мероприятий, куда можно было бы сходить с друзьями, сегодня не так уж и много. Единственный концерт, который нам удалось отыскать, состоится в 12:00 в колледже транспорта и дорожного хозяйства (ул. Механизаторов, 10).
В гости к студентам и преподавателям приедут артисты Липецкого Дома музыки (12+).
Игра
Проще сегодня любителям настольных игр, их ждут в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) на геологическую настольную игру «Таймыр. Полуостров сокровищ» (12+).
Сеансы пройдут в 10:00, 11:00, 16:00.
Квиз
В Городском молодёжном центре (Гагарина, 35а) сегодня тоже уделят внимание виртуальным путешествиям. В 14:00 состоится квиз-игра «Путешествуем по России» (16+).
Фото vk.com/gmz48
Молодёжь приглашают помериться знаниями о внутреннем российском туризме.
Закон что…
10% липчан в возрасте от 14 до 24 лет рассказали в опросе SuperJob, что в последние месяцы покупали энергетики без предъявления документов, хотя закон с 1 марта этого года запрещает продажу этих напитков несовершеннолетним.
Еще у 33% паспорт спрашивали периодически. Лишь половина респондентов рассказали, что при каждой покупке их просили показать документ, удостоверяющий личность.
Высшее образование – за и против
66% липчан считают, что высшее образование дает больше возможностей для увеличение дохода.
Дорогие липчане! Рабочая неделя будет короткой – всего три дня, но готовы поспорить, что на количестве новостей это никак не отразится. Много интересного и полезного вы сможете узнать и сегодня, и завтра, и в остальные дни: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно ничего не пропустите! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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