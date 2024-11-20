Сегодня в Липецке: день друзей, как пережить жару и в чем залог финансового успеха

Рассказываем всё про первый день короткой рабочей недели.

По прогнозу Гидрометеоцентра, сегодня в Липецке от +32 до +34 градусов. МЧС вчера предупреждало о 35-градусной жаре, как об опасном природном явлении. День пройдёт преимущественно без осадков.















МЧС дало советы липчанам, как пережить аномальную жару. Вот рекомендации, опубликованные в Telegram-канале ведомства:



- Не жги сухую растительность и мусор.

- В случае происшествия звони в экстренную службу 112.















С 10:00 и до окончания ремонтных работ «счастью» остаться в жаркий день без холодной воды выпадет жителям:



- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29;

- пер. Рудный, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.















С 08:00 до 16:00 в связи с ремонтом обесточат Северо-Западную котельную; с 8:00 до 17:00 – улицы Земляничную, Надежды.















Сегодня во многих странах мира празднуют международный день друзей. Это отличный повод напомнить дорогим вам людям о том, как они важны.Позвоните друзьям, напишите сообщение, а лучше – встретьтесь, несмотря на то, что понедельник день тяжёлый.











Фото vk.com/millenium_show





А вот культурных мероприятий, куда можно было бы сходить с друзьями, сегодня не так уж и много. Единственный концерт, который нам удалось отыскать, состоится в 12:00 в колледже транспорта и дорожного хозяйства (ул. Механизаторов, 10).









Проще сегодня любителям настольных игр, их ждут в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) на геологическую настольную игру «Таймыр. Полуостров сокровищ» (12+).









В Городском молодёжном центре (Гагарина, 35а) сегодня тоже уделят внимание виртуальным путешествиям. В 14:00 состоится квиз-игра «Путешествуем по России» (16+).













Фото vk.com/gmz48

Еще у 33% паспорт спрашивали периодически. Лишь половина респондентов рассказали, что при каждой покупке их просили показать документ, удостоверяющий личность.















66% липчан считают, что высшее образование дает больше возможностей для увеличение дохода.















- Не ныряй резко в воду, перепад температуры может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.- Не оставляй детей без присмотра.- Воздержись от употребления алкогольных напитков.- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;- ул. Берзина, 9, 9а;- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44;- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14,15, 16;- ул. Звездная, 11, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16/2, 16, 17;- ул. Космонавтов, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 51;- ул. Ленина, 41, 43;- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а;- ул. У. Громовой, 5, 7;- ул. Юношеская, 13;- пер. Балакирева, 1;В частном сектора с удобствами расстанутся жители улиц Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Балакирева, Гоголя, Перова, Почтовой, У.Громовой, Шахматной, переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, У.Громовой, Усадебного, Чистого, Яблочкина, проезда Потапова.В понедельник раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но объехать большинство пробок в городе всё-таки можно.\ если уметь пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.Ещё сегодня Всемирный день пускания мыльных пузырей. К слову, мыльные пузыри были известны ещё в Древнем Риме. Жрецы смешивали золу, животный жир и воду и использовали прозрачные переливающиеся сферы для ритуальных обрядов. В средние века за пускание разноцветных шариков могли обвинить в колдовстве, сейчас мыльные пузыри весьма популярны, устраивают целые шоу, на которые выпускают в воздух миллиарды красивых шариков.В гости к студентам и преподавателям приедут артисты Липецкого Дома музыкиСеансы пройдут в 10:00, 11:00, 16:00.Молодёжь приглашают помериться знаниями о внутреннем российском туризме.10% липчан в возрасте от 14 до 24 лет рассказали в опросе SuperJob, что в последние месяцы покупали энергетики без предъявления документов, хотя закон с 1 марта этого года запрещает продажу этих напитков несовершеннолетним.Ночные смены, авралы и дальние рейсы — энергетики ради повышения активности употребляют 38% экономически активных горожан.Чаще всего так думают те, у кого нет «вышки»: например, такое мнение распространено среди 70% выпускников колледжей. Респонденты с доходами до 50 тысяч рублей чаще тех, кто получает больше, согласны, что окончание вуза дает больше возможностей для роста уровня дохода - 68% против 58 %.