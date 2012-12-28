В Липецкую область на один день придет сильная жара

А уже с 10 июня жара пойдет на спад.

9 июня днем на территории Липецкой области местами ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха днем местами достигнет +35 градусов.



В ближайшие двое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, днем местами пройдут небольшие грозовые дожди, 11 июня осадки прекратятся.





Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 июня - 24-25 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, 10 июня – 19 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 11 июня – 16 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июня в Липецкой области будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер южный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек, при грозе порывы будут достигать до 16 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем – от +28 до +33 градусов, местами – сильная жара до +35 градусов.





В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +32 до +34 градусов.





День 9 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 1 градус тепла.