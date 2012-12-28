Сплошной забор между соседями теперь вне закона

Только сетка-рабица или штакетник высотой не более 1,8 метра.

В России начали действовать новые правила установки заборов на дачах.Сплошной забор теперь можно устанавливать только с фасада, выходящего на улицу или проезд. Законодатель счел, что глухие заборы затеняют земельные участки и затрудняют циркуляцию воздуха. За нарушение могут оштрафовать или даже заставить снести забор.— Действующими правилами благоустройства установлено, что установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, допускается только на земельных участках, на которых расположены индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки, а также на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства. Иных требований действующими правилами благоустройства в настоящее время не предусмотрено, — сообщили GOROD48 в департаменте развития территории администрации Липецка.Между соседскими участками разрешается, например: сетка, штакетник или живая изгородь, но не выше одного метра 80 сантиметров. Такой проницаемый забор должен располагаться строго по границе участка.Впрочем, если соседи согласна на глухой забор между участками, то так менять ничего не придется.