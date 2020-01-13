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«Большие парни» из Липецка сломили «Тверь» только в дополнительное время

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#Баскетбол #"МицуБаскет"
«Большие парни» из Липецка сломили «Тверь» только в дополнительное время

В этом сезоне липчане выиграли у принципиальных соперников три матча из четырех.

Липецкие баскетболисты выиграли и второй матч у принципиальных соперников из Твери. Как и в первой игре, «виктория» была обеспечена в самой концовке, более того – в дополнительное время – 80:79.

Весь матч команды шли вровень, к большому перерыву гости выигрывали с разницей в один балл.

В третьей четверть липчане понесли ощутимую потерю – за 5 фолов площадку был вынужден покинуть играющий тренер и лучший бомбардир Константин Бреев. Отметим, что в играх с «Тверью» не принимал участие и один из лидеров команды 43-летний воронежец Валерий Рогачев. Так что заканчивать встречу «МицуБаскету» пришлось без двух самых результативных игроков.

Зато доехал до Липецка и сыграл в обоих матчах с «Тверью» «легионер» из Тулы Артур Усков: за 1:40 до конца матча его трехочковый помог липчанам выйти вперед – 66:62. Однако за оставшееся время наша команда растеряла преимущество – 66:66 и овертайм.

В начале дополнительных 5 минут лидер тверичей Павел Хребтов послал мяч в корзину из-за трехочковой дуги – 66:69, но героем матча стал не он, а липчанин Андрей Раманенко, который в овертайме забросил два трехочковых. В их числе – победный бросок при счете 76:76 за 33 секунды до сирены.

Гости уже ничего не смогли изменить, о окончательный счет установил Евгений Чеботарев, реализовавший штрафной.

Заключительные игры второго круга липчане проведут 8 и 9 февраля в Брянске, а в середине февраля начнется третий круг.

Положение команд

М

Команда

И

В

П

Р-О

О

%

1

Рязань

14

14

0

1463-952

28

100

2

Брянск

14

12

2

1326-1001

26

86

3

МицуБаскет

18

11

7

1614-1454

29

61

4

Тверь

16

6

10

1410-1262

20

38

5

Русичи-2

18

5

13

1635-1569

23

28

6

ЦСП Динамо-РЭА САЭС

16

0

16

770-1980

16

0

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#Баскетбол #"МицуБаскет"

Комментарии (7)

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Инакентий

22 секунды назад
ага бюджетные деньги тратят, поэтому и называется - "мицубаскет" а не БК "Липецк", наверное деньги спонсоров там, я всегда знал, что тут одни АЛКАНЫ сидят, у которых сил хватает только, чтобы стакан поднимать, да срать везде. мужики МОЛОДЦЫ отстаивают честь области, а к ним даже зрителей поддержать мало приходит, в других городах народ ходит на все спортивные мероприятия, дети спортом заняты, а у нас народ только срать может!!! Стыдно!!! да и сомневаюсь что все это пишут коренные липчане...
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Местный

14 минут назад
У нас мужики тоже козла во дворе забивают и в шахматы играют,но после того как смену на заводе отпашут и без бюджетной поддержки!
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Гость

17 минут назад
И почему бюджетные деньги тратят на увеселение и самолюбование липецких престарелых типо звёзд и ветеранов с других областей??????
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Gеннадий

18 минут назад
Металлург 66, Люди хотя бы играют а не бездельничают...
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Гость

20 минут назад
Как я понял 5 команд из 6 выходят в финал,вот это б....конкуренция))))))))
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ББТ 75-51

сегодня, 19:13
Им бы в литрбол играть, а не в баскетбол
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Металлург 66

сегодня, 19:09
Для кого играют,зачем играют,сорокалетние варяги развивают !!! Липецкий БАСКЕТбол как все противно!
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