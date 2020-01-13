«Большие парни» из Липецка сломили «Тверь» только в дополнительное время

В этом сезоне липчане выиграли у принципиальных соперников три матча из четырех.

Липецкие баскетболисты выиграли и второй матч у принципиальных соперников из Твери. Как и в первой игре, «виктория» была обеспечена в самой концовке, более того – в дополнительное время – 80:79.

Весь матч команды шли вровень, к большому перерыву гости выигрывали с разницей в один балл.

В третьей четверть липчане понесли ощутимую потерю – за 5 фолов площадку был вынужден покинуть играющий тренер и лучший бомбардир Константин Бреев. Отметим, что в играх с «Тверью» не принимал участие и один из лидеров команды 43-летний воронежец Валерий Рогачев. Так что заканчивать встречу «МицуБаскету» пришлось без двух самых результативных игроков.

Зато доехал до Липецка и сыграл в обоих матчах с «Тверью» «легионер» из Тулы Артур Усков: за 1:40 до конца матча его трехочковый помог липчанам выйти вперед – 66:62. Однако за оставшееся время наша команда растеряла преимущество – 66:66 и овертайм.

В начале дополнительных 5 минут лидер тверичей Павел Хребтов послал мяч в корзину из-за трехочковой дуги – 66:69, но героем матча стал не он, а липчанин Андрей Раманенко, который в овертайме забросил два трехочковых. В их числе – победный бросок при счете 76:76 за 33 секунды до сирены.

Гости уже ничего не смогли изменить, о окончательный счет установил Евгений Чеботарев, реализовавший штрафной.

Заключительные игры второго круга липчане проведут 8 и 9 февраля в Брянске, а в середине февраля начнется третий круг.

Положение команд





