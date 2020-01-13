сегодня, 18:58
«Большие парни» из Липецка сломили «Тверь» только в дополнительное время
В этом сезоне липчане выиграли у принципиальных соперников три матча из четырех.
Липецкие баскетболисты выиграли и второй матч у принципиальных соперников из Твери. Как и в первой игре, «виктория» была обеспечена в самой концовке, более того – в дополнительное время – 80:79.
Весь матч команды шли вровень, к большому перерыву гости выигрывали с разницей в один балл.
В третьей четверть липчане понесли ощутимую потерю – за 5 фолов площадку был вынужден покинуть играющий тренер и лучший бомбардир Константин Бреев. Отметим, что в играх с «Тверью» не принимал участие и один из лидеров команды 43-летний воронежец Валерий Рогачев. Так что заканчивать встречу «МицуБаскету» пришлось без двух самых результативных игроков.
Зато доехал до Липецка и сыграл в обоих матчах с «Тверью» «легионер» из Тулы Артур Усков: за 1:40 до конца матча его трехочковый помог липчанам выйти вперед – 66:62. Однако за оставшееся время наша команда растеряла преимущество – 66:66 и овертайм.
В начале дополнительных 5 минут лидер тверичей Павел Хребтов послал мяч в корзину из-за трехочковой дуги – 66:69, но героем матча стал не он, а липчанин Андрей Раманенко, который в овертайме забросил два трехочковых. В их числе – победный бросок при счете 76:76 за 33 секунды до сирены.
Гости уже ничего не смогли изменить, о окончательный счет установил Евгений Чеботарев, реализовавший штрафной.
Заключительные игры второго круга липчане проведут 8 и 9 февраля в Брянске, а в середине февраля начнется третий круг.
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
Р-О
|
О
|
%
|
1
|
Рязань
|
14
|
14
|
0
|
1463-952
|
28
|
100
|
2
|
Брянск
|
14
|
12
|
2
|
1326-1001
|
26
|
86
|
3
|
МицуБаскет
|
18
|
11
|
7
|
1614-1454
|
29
|
61
|
4
|
Тверь
|
16
|
6
|
10
|
1410-1262
|
20
|
38
|
5
|
Русичи-2
|
18
|
5
|
13
|
1635-1569
|
23
|
28
|
6
|
ЦСП Динамо-РЭА САЭС
|
16
|
0
|
16
|
770-1980
|
16
|
0
Инакентий
Местный
Гость
Gеннадий
Гость
ББТ 75-51
Металлург 66