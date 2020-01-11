Победные «трешка» и штрафной – липецкие баскетболисты дожали «Тверь» на последних секундах

Меньше чем за минуту наша команда уступала с разницей в 7 очков.

Красивый и результативный матч провели сегодня в Липецке в первенстве ЦФО баскетболисты нашего «МицуБаскета» и их конкуренты в борьбе за место «четверке» финалистов из «Твери».

Концовка матча и вовсе поставила вопрос о необходимости подвоза прямо в спортивный зал больших партий валидола: счет постоянно колебался то в одну, то в другую сторону, но все-таки на последних секундах наши парни сумели вырвать очень нужную победу – 92:91.

В первых двух четвертях чуть точнее оказались гости – 19:20, 24:26, что дало тверичам к большому перерыву кое-какую фору - в три очка.

В 3-й четверти «МицуБаскет» настигал соперников: «крюк» из-под кольца в исполнении наконец-то появившегося в Липецке воронежского «легионера» Артура Ускова (зато сегодня не было другого воронежца Валерия Рогачева) наконец-то позволил нашей команде выйти вперед – 59:58. Затем липчане проигрывали 61:63, но два подряд (!) трехочковых Дмитрия Неклюдова вновь развернули ситуацию в нашу пользу – 67:63, а на заключительный перерыв команды ушли при счете – 69:65 в пользу хозяев площадки.

Самое интересное произошло в заключительном отрезке. Спустя полторы минуты «трешка» уже одного из лидеров «Твери» Павла Хребтова вывела вперед его команду – 72:71.

На 4-минуте очередные 2 очка положил в тверскую корзину играющий тренер «МицуБаскета» Константин Бреев – 79:76, однако затем гости подряд набрали шесть очков (два попадания Антона Акатова и две реализации штрафных Хребтова), и счет уже 82:79 в пользу тверичей, а играть три с небольшим минуты.

Вновь на выручку пришел Усков, направивший мяч в корзину из-за трехочковой дуги – 82:82, однако затем «Тверь» предприняла очередной рывок – «трешки» Хребтова и Ильи Маркова, один удачный штрафной Аретма Денисенко – 82:89, играть остается … меньше минуты. Казалось, судьба матча решена.

Хроника спасения «МицуБаскета» выглядит так: Дмитрий Неклюдов кладет «трешку», следом липчане сразу фолят и соперники получают право на два штрафных, из которых Артем Денисов реализует только один – 85:90, но мяч у нас.

Следом фолит уже «Тверь» - Усков забивает оба штрафных – 87:90, до конца матча 34 секунды.

Неклюдов умышленно идет на фол – Денисов вновь использует лишь один штрафной из двух – 87:91.

Следом штрафные бросают уже липчане: Александр Цверкунов реализует первый бросок – 88:91, а второй умышленно направляет в душку кольца – липчане следом выигрывают подбор.

Мяч выводится за трехочковую дугу, где его уже поджидает самый опытный у липчан Бреев – бросок точный, а счет равный – 91:91! Остается 18 секунд, «Тверь» берет тайм-аут – если гостям удастся разыграть комбинацию и забить одновременно с финальным свистком, они вые равно выиграют. Но в ключевой момент Усков совершает важнейший перехват, гости вынужденно фолят и сам Артур на последних секундах забрасывает победный штрафной – 92:91. Оставшихся 9 секунд «Твери» не хватает….

Самым результативным в нашей команде стал Бреев – 28 очков (и 8 подборов), Усков набрал 25, Неклюдов – 20. Отметим Евгения Чеботарева – 6 очков, но зато 11 подборов.

У гостей Антон Акатов стал самым результативным в составе обеих команд – 30 (плюс 16 подборов), Хребтов набрал 23, Денисов – 20 (10 подборов).

И еще. Теперь «МицуБаскет» будет проводить свои матчи не в «Динамо», а в старом спортивном комплексе ЛГТУ (возле областной администрации), там завтра в 13:00 начнется повторный матч.



Фото БК "Тверь"

