Происшествия

24 минуты назад

На Центральном пляже в крещенскую ночь ждут до 2000 горожан

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#Крещение
На Центральном пляже в крещенскую ночь ждут до 2000 горожан
Организацию и проведение на территории Липецка православного праздника Крещение, обсудили в администрации города. Основным местом крещенских купаний станет Центральный пляж. Здесь в ночь с 18 на 19 января ждут до двух тысяч горожан.

- На пляже по всем правилам безопасности оборудуют купель, установят ограждение, световую башню, развернут палатки для обогрева и переодевания, привезут горячий чай, - сообщили в пресс-службе мэрии. - На пляже будут дежурить полицейские, спасатели и медики.

Коммунальным службам города поручено обеспечить возможность подхода и  подъезда к пляжу. 

Еще одно место для купания появится в поселке Тракторостроителей на пруду 3-го участка. Здесь также будет организовано дежурство спасателей, врачей и полицейских..

В местах предполагаемого массового купания специалисты регионального управления Роспотребнадзор предварительно возьмут пробы воды. 

Как сообщил представитель УМВД России по Липецку, на Крещение дежурства полицейских будут организованы в храмах на площади Соборной, улицах Арктической, Водопьянова, Неделина, Папина, Салтыкова-Щедрина и других. За безопасностью дорожного движения будут следить сотрудники ГИБДД.


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#Крещение

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