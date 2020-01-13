24 минуты назад
На Центральном пляже в крещенскую ночь ждут до 2000 горожан
- На пляже по всем правилам безопасности оборудуют купель, установят ограждение, световую башню, развернут палатки для обогрева и переодевания, привезут горячий чай, - сообщили в пресс-службе мэрии. - На пляже будут дежурить полицейские, спасатели и медики.
Коммунальным службам города поручено обеспечить возможность подхода и подъезда к пляжу.
Еще одно место для купания появится в поселке Тракторостроителей на пруду 3-го участка. Здесь также будет организовано дежурство спасателей, врачей и полицейских..
В местах предполагаемого массового купания специалисты регионального управления Роспотребнадзор предварительно возьмут пробы воды.
Как сообщил представитель УМВД России по Липецку, на Крещение дежурства полицейских будут организованы в храмах на площади Соборной, улицах Арктической, Водопьянова, Неделина, Папина, Салтыкова-Щедрина и других. За безопасностью дорожного движения будут следить сотрудники ГИБДД.
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11.01.2020 20:06Происшествия
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