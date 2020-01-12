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«Металлург» выйдет из отпуска 20 января

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#Футбол #"Металлург"
«Металлург» выйдет из отпуска 20 января

Кроме того, команда ищет варианты для усиления и планирует отправиться на южный сбор.

Липецкий «Металлург» планирует приступить к тренировкам в следующий понедельник, 20 января, сообщил GOROD48 главный тренер команды Сергей Машнин.

К слову, если бы «красно-черные» поторопились бы быстрее прервать отдых, то могли бы провести товарищескую встречу со своими соседями из Премьер-Лиги «Тамбовом». В итоге тамбовчане 18 января примут в своем крытом футбольном манеже не нашу команду, а белгородский «Салют», который уже вовсю трудится на тренировках. В дальнейшем интереснейший товарищеский матч с клубом из элиты у липчан уже вряд ли получится: 26 января тамбовчане улетают на сбор в турецкий Белек, а в феврале будут готовиться к сезону на Кипре.

Впрочем, это – частный случай. В группе «Центр» сезон возобновляется 5 апреля, и двух с половиной месяцев хватит для качественной подготовки.

По словам Машнина, нуже на ближайшей неделе игроки начнут проходить медицинский осмотр в областном физкультурном диспансере, чтобы к 20 числу их уже ничего не отвлекало от занятий. Правда, осмотр в диспансере с некоторых пор стал платным, и руководству клубе придется идти на дополнительные денежные расходы.

- Первый сбор длинною в две недели будет втягивающим. Затем перейдем на стандартную работу: неделя тренировок, а затем по возможности – товарищеская встреча, - говорит Сергей Машнин.

В конце февраля или начале марта «Металлург» планирует отправиться на южный сбор, сейчас рассматриваются различные варианты.

Как уверяют в клубе, кипит работа и на трансферном рынке – липчане пытаются найти замену ушедшему форварду Сергею Архипову, не помешают игроки и на другие позиции.

Напомним, что после летнее-осенней части сезона «Металлург» идет на 2-м месте в группе «Центр», отставая от лидера брянского «Динамо» всего на 1 очко. Теоретически наша команда может побороться и за победу в турнире, дающую право выхода в ФНЛ. Осенью команда Сергея Машнина посрамила скептиков, завершив первую часть выступления 7-ю победами подряд!

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#Футбол #"Металлург"

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