Происшествия
39 минут назад
На трассе Липецк-Усмань перевернулся автомобиль
Машина улетела в кювет
На трассе Липецк-Усмань автомобиль вынесло с дороги, машина улетела в кювет и перевернулась.
Поставить машину на колеса помогли водители проезжающих машин. По предварительным данным в аварии никто не пострадал.
Поставить машину на колеса помогли водители проезжающих машин. По предварительным данным в аварии никто не пострадал.
Кухаркина
Таксерка анжелика
Таксерка анжелика
Грустный
Житель
весёлый
ДАЛЬНОБОЙ
КМ
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