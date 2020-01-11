Происшествия

39 минут назад

На трассе Липецк-Усмань перевернулся автомобиль

9 768
#ДТП
1
На трассе Липецк-Усмань перевернулся автомобиль

Машина улетела в кювет

На трассе Липецк-Усмань автомобиль вынесло с дороги, машина улетела в кювет и перевернулась.

Поставить машину на колеса помогли водители проезжающих машин. По предварительным данным в аварии никто не пострадал.


9 768
#ДТП
1

Комментарии (9)

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Кухаркина

7 минут назад
Ну, как-то вот так, господа! Это просто * ...ец какой-то! Снег идёт и идёт!..
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Таксерка анжелика

13 минут назад
Мля по такси начали реальнаи бомжи ездить ,авчарася обоссатых двух реально везла и доплатили за чистку ,охренеть чё стало ,не такси а ужас ! Куда идтити таперча непайму
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Таксерка анжелика

18 минут назад
Я в такую погоду не катаю ,да и праздник сегодня радилася звяздачата!
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Грустный

18 минут назад
Пешочком, пешочком, передвигаться надо в такую погоду.... или на санках, а не на тачках!
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Житель

21 минуту назад
Есть в колготках, ездят лучше некоторых которые в штанах
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весёлый

21 минуту назад
Сегодня надо машины поберечь
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ДАЛЬНОБОЙ

25 минут назад
ЛЕТЧИКИ В КОЛГОТКАХ НА ОПУЩЕННЫХ АВТО ДРИФТИНГОМ ЗАНЯЛИСЬ !!!!
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КМ

31 минуту назад
Краси чков, ты что наделал, проамериканский ты агент влияния
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дед

32 минуты назад
Не привыкли к такой погоде водятлы.
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