Происшествия

сегодня, 08:47

В столкновении «Волги» и «ЗАЗа» пострадала женщина-водитель

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#авария #ДТП
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В столкновении «Волги» и «ЗАЗа» пострадала женщина-водитель

За прошедшие сутки на дорогах области получил травмы один человек.


Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 января в селе Путятино Добровского района столкнулись автомобили «Волга» под управлением 44-летнего водителя и «ЗАЗ» с 41-летней женщиной за рулем. В аварии получила травмы женщина-водитель.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 767 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 34.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 412 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 8 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


4 1306
#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Вор-рецидивист Краси чков метил в горсовет

16 минут назад
В Липецкой области возбуждено уголрвное дело по факту организации массовых беспорядков на улице Космонавтов на Сселках! Организатору беспорядков грозит до восьми лет тюремного заключения. Но ему к подшконочному образу жизни не привыкать
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седой

16 минут назад
Вопрос, это и есть ЗАЗ.....в Запорожье рожден:-)))))
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Жорж

23 минуты назад
Волга на литье, наверное самый главный на ней в деревне.
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Вопрос

25 минут назад
Где тут ЗАЗ? Это же шевролеанус-инотаз!
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