В столкновении «Волги» и «ЗАЗа» пострадала женщина-водитель

За прошедшие сутки на дорогах области получил травмы один человек.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 января в селе Путятино Добровского района столкнулись автомобили «Волга» под управлением 44-летнего водителя и «ЗАЗ» с 41-летней женщиной за рулем. В аварии получила травмы женщина-водитель.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 767 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 34.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 412 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 8 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.