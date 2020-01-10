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В столкновении «Волги» и «ЗАЗа» пострадала женщина-водитель
За прошедшие сутки на дорогах области получил травмы один человек.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 767 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 34.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 412 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 8 нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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