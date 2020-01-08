Липчанка стала свидетельницей раздачи Жириновским подарков «крепостным и холопам»

Но таких слов от лидера ЛДПР она не слышала, зато получила из его рук два пряника

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Как сообщали накануне российские СМИ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Красной площади раздавал деньги и угощения гуляющим там москвичам и гостям столицы. При этом, якобы, он называл их «холопами» и «крепостными».



Раздавая сладости и деньги, Жириновский приговаривал: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы...». По крайней мере, так его цитируют СМИ.



В связи с этим возник скандал. Правовую оценку высказыванию Владимира Вольфовича пообещали дать в комиссии по этике Госдумы после праздников. Сам Жириновский сказал, что в этих словах не было никакого оскорбительного подтекста, а журналисты все вырвали из контекста.



Среди тех, кто встретил Жириновского на Красной площади, была и жительница Липецка. Людмила прислала видео в редакцию GOROD48. Она сообщила, что не видела раздачи денег и не слышала тех слов, что, якобы, говорил Жириновский. Ей достались два последних пряника из коробки, которые она получила из рук Жириновского.



Зато на видео липчанки слышно как Жириновский поругивает коммунистов.



- Коммунисты ничего не делают, коммунисты ничего не раздают, - ворчит Жириновский.



