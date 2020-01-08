Общество

сегодня, 11:12

Липчанка стала свидетельницей раздачи Жириновским подарков «крепостным и холопам»

24 1406
#Жириновский #холопы #крепостные
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Липчанка стала свидетельницей раздачи Жириновским подарков «крепостным и холопам»

Но таких слов от лидера ЛДПР она не слышала, зато получила из его рук два пряника

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Как сообщали накануне российские СМИ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Красной площади раздавал деньги и угощения гуляющим там москвичам и гостям столицы. При этом, якобы, он называл их «холопами» и «крепостными». 

Раздавая сладости и деньги, Жириновский приговаривал: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы...». По крайней мере, так его цитируют СМИ.

В связи с этим возник скандал.  Правовую оценку высказыванию Владимира Вольфовича пообещали дать в комиссии по этике Госдумы после праздников. Сам Жириновский сказал, что в этих словах не было никакого оскорбительного подтекста, а журналисты все вырвали из контекста.

Среди тех, кто встретил Жириновского на Красной площади, была и жительница Липецка. Людмила прислала видео в редакцию GOROD48. Она сообщила, что не видела раздачи денег и не слышала тех слов, что, якобы, говорил Жириновский. Ей достались два последних пряника из коробки, которые она получила из рук Жириновского. 

Зато на видео липчанки слышно как Жириновский поругивает коммунистов.

- Коммунисты ничего не делают, коммунисты ничего не раздают, - ворчит Жириновский.

24 1406
#Жириновский #холопы #крепостные
4

Комментарии (25)

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С рождеством!

8 секунд назад
Коммунисты квартиры бесплатно раздавали и базы отдыха наши были Во,где мы миллионерами были!Кликни "Наша Даша,ЮТУБ.Отвлекись.На майдане тоже печенюшки раздавали,Но Жириновскому простительно ,он просто наколядовал под рождество и поздравлял.
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Райдер

9 минут назад
Его ещё КГБ громоотводом сделало что бы народ пар перед телевизорами вместе с ним выпускал
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молодой тупняк

13 минут назад
Агунька, так и народ пусть знает о себе! как он называет, так оно и есть, только сейчас звучит немного по другому и немного правила другие, но смысл один- халоп работает не на государство, а на барина и ещё этот халоп платит налог боярам, я прав?
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Агунька

18 минут назад
молодой тупняк! - Совершенно верно!!! Высокомерность , барство в расчете на холопское раболепство - вот его поведение на встречах с народом. А сказать ему в лицо эту правду неужели целый подвиг? Неужели вокруг собираются только для принятия подаяний? - позор! Пока не услышит в лицо правды о себе будет прав - вокруг ХОЛОПЫ.
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Иван

21 минуту назад
Зажравшийся барин. Пора лечить.
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с малого начинается

22 минуты назад
Мало кто знает,но именно Жириновский продвигает чипирование населения в России. Сперва пряники и печеньки,а потом чип на лоб или правую руку,и прощай свобода.....
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молодой тупняк

22 минуты назад
Сергей 13, ты согласен что правильно он их назвал? Это ПОЗОР, никогда не забуду толпы в поликлиниках, которые образовались в результате фейка по поводу медкомисии! Правильно он назвал их, а что в чёрную пятницу творится?! Правильно ты говоришь что невзирая на пол можно брать за ухо и приспускать штанишки, наш народ достоин своих правителей! Есть халопы и есть барины и бояре, правильно всё он сказал! В чём он не прав?!
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*

25 минут назад
Какой позор !!!!
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Сергей 13

28 минут назад
Липчанка, а кто вообще что-то когда то давал бесплатно?Вы дура,у вас вытащили из кармана сотни тысяч,а дал Жирик две сотни,поблагодарите его))!
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молодой тупняк

30 минут назад
жирик постоянно подгоны делает народу, вспомните его поезд, раздавались футболки, кепки, чай, какие-то семена, в городе раздавались обложки для транспортных карт, выглядет это как подкуп и от этих безделушек толку мало, но он единственный что кто-то что-то раздаёт. А когда он деньги раздавал толпе, то выглядело это со стороны толпы нелепо, никто не плюнул ему в лицо, никто не высказал недовольство, все как под гипнозом расталкивали друг-друга и тянули руки! Хоть он конечно и иронизировал насчёт крепостных и халопов, но более точного слова для этой толпы не найти.
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