Общество
сегодня, 11:12
Липчанка стала свидетельницей раздачи Жириновским подарков «крепостным и холопам»
24 1406
Но таких слов от лидера ЛДПР она не слышала, зато получила из его рук два пряника
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Как сообщали накануне российские СМИ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Красной площади раздавал деньги и угощения гуляющим там москвичам и гостям столицы. При этом, якобы, он называл их «холопами» и «крепостными».
Раздавая сладости и деньги, Жириновский приговаривал: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы...». По крайней мере, так его цитируют СМИ.
В связи с этим возник скандал. Правовую оценку высказыванию Владимира Вольфовича пообещали дать в комиссии по этике Госдумы после праздников. Сам Жириновский сказал, что в этих словах не было никакого оскорбительного подтекста, а журналисты все вырвали из контекста.
Среди тех, кто встретил Жириновского на Красной площади, была и жительница Липецка. Людмила прислала видео в редакцию GOROD48. Она сообщила, что не видела раздачи денег и не слышала тех слов, что, якобы, говорил Жириновский. Ей достались два последних пряника из коробки, которые она получила из рук Жириновского.
Зато на видео липчанки слышно как Жириновский поругивает коммунистов.
- Коммунисты ничего не делают, коммунисты ничего не раздают, - ворчит Жириновский.
Раздавая сладости и деньги, Жириновский приговаривал: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы...». По крайней мере, так его цитируют СМИ.
В связи с этим возник скандал. Правовую оценку высказыванию Владимира Вольфовича пообещали дать в комиссии по этике Госдумы после праздников. Сам Жириновский сказал, что в этих словах не было никакого оскорбительного подтекста, а журналисты все вырвали из контекста.
Среди тех, кто встретил Жириновского на Красной площади, была и жительница Липецка. Людмила прислала видео в редакцию GOROD48. Она сообщила, что не видела раздачи денег и не слышала тех слов, что, якобы, говорил Жириновский. Ей достались два последних пряника из коробки, которые она получила из рук Жириновского.
Зато на видео липчанки слышно как Жириновский поругивает коммунистов.
- Коммунисты ничего не делают, коммунисты ничего не раздают, - ворчит Жириновский.
24 1406
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