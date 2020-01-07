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В Нижегородской области парень погиб, защищая женщину от грабителя
18-летний житель Нижегородской области погиб, пытаясь защитить женщину от напавшего на нее мужчины.
Трагедия произошла вечером 3 января в Павлове, сообщает ТАСС. Парень вместе с 17-летним другом стал свидетелем нападения и кинулся спасать женщину.
Подозреваемый попытался скрыться, но подростки догнали грабителя. В потасовке нападавший ранил их ножом и убежал. Один из потерпевших умер на месте, 17-летний подросток госпитализирован.
Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил наградить двух молодых людей, попытавшихся защитить от нападения женщину в Нижегородской области.
Трагедия произошла вечером 3 января в Павлове, сообщает ТАСС. Парень вместе с 17-летним другом стал свидетелем нападения и кинулся спасать женщину.
Подозреваемый попытался скрыться, но подростки догнали грабителя. В потасовке нападавший ранил их ножом и убежал. Один из потерпевших умер на месте, 17-летний подросток госпитализирован.
Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил наградить двух молодых людей, попытавшихся защитить от нападения женщину в Нижегородской области.