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В Нижегородской области парень погиб, защищая женщину от грабителя

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В Нижегородской области парень погиб, защищая женщину от грабителя
18-летний житель Нижегородской области погиб, пытаясь защитить женщину от напавшего на нее мужчины.

Трагедия произошла вечером 3 января в Павлове, сообщает ТАСС. Парень вместе с 17-летним другом стал свидетелем нападения и кинулся спасать женщину.

Подозреваемый попытался скрыться, но подростки догнали грабителя. В потасовке нападавший ранил их ножом и убежал. Один из потерпевших умер на месте, 17-летний подросток госпитализирован.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил наградить двух молодых людей, попытавшихся защитить от нападения женщину в Нижегородской области.
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