В Липецкой области слабые минусовые температуры будут и ночью, и днем

Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса мороза.

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 2-4 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.

6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса мороза.