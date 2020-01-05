27 минут назад
В Липецкой области слабые минусовые температуры будут и ночью, и днем
Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса мороза.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.
6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса мороза.
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31.12.2019 15:19Погода в Липецке
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