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Спасатели предупреждают: «Гололед продлится весь день»
Неопытных водителей просят воздержаться от поездок за рулем автомобиля.
В течение дня 5 января ожидается сохранение гололеда, передает ГУ МЧС по Липецкой области.
Поэтому спасатели обращают внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при гололеде:
- пешеходам, прежде чем выйти на улицу, стоит обратить внимание на свою обувь;
- по улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно;
- старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах.
Наступайте на всю ступню, ноги слегка расслабьте в коленях. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;
- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;
- следует переходить дорогу только в разрешенных местах, желательно, особенно детям, иметь на одежде светоотражающие элементы. Не начинать свое движение до полной остановки автотранспорта.
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.
Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.
Поэтому спасатели обращают внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при гололеде:
- пешеходам, прежде чем выйти на улицу, стоит обратить внимание на свою обувь;
- по улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно;
- старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах.
Наступайте на всю ступню, ноги слегка расслабьте в коленях. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;
- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;
- следует переходить дорогу только в разрешенных местах, желательно, особенно детям, иметь на одежде светоотражающие элементы. Не начинать свое движение до полной остановки автотранспорта.
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.
Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.
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31.12.2019 15:19Погода в Липецке
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