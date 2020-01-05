Спасатели предупреждают: «Гололед продлится весь день»

Неопытных водителей просят воздержаться от поездок за рулем автомобиля.

В течение дня 5 января ожидается сохранение гололеда, передает ГУ МЧС по Липецкой области.



Поэтому спасатели обращают внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при гололеде:



- пешеходам, прежде чем выйти на улицу, стоит обратить внимание на свою обувь;



- по улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно;



- старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах.



Наступайте на всю ступню, ноги слегка расслабьте в коленях. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;



- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;



- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;



- следует переходить дорогу только в разрешенных местах, желательно, особенно детям, иметь на одежде светоотражающие элементы. Не начинать свое движение до полной остановки автотранспорта.



Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.



Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.