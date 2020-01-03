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33 минуты назад
Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
Итоги исследования представил Финансовый университет при правительстве РФ
Финансовый университет при правительстве России назвал города, где чаще всего ругаются матом, пишет "Российская газета".
Исследование проводилось в населенных пунктах, где проживает более 250 тысяч человек. Респондентов спрашивали, часто ли ненормативная лексика используется среди их друзей и знакомых и там, где они живут. В ходе опроса выяснилось, что"часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.
Так, чаще всего матерную брань можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске и Новосибирске. В пятерку ругающихся городов также вошли Хабаровск и Сургут. Реже всего матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.
Исследователи отметили, что в городах, где брань употребляют часто, уровень жизни населения ниже. Однако при этом там более активно создаются предприятия малого и среднего бизнеса и быстрее растут зарплаты на производстве. Таким образом, экономический потенциал этих территорий выше, чем у мест, где превалирует «чистая» речь.
А вот территории с низкой распространенностью ненормативной лексики, по мнению авторов исследования, отличаются, более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом, более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах.
Исследование проводилось в населенных пунктах, где проживает более 250 тысяч человек. Респондентов спрашивали, часто ли ненормативная лексика используется среди их друзей и знакомых и там, где они живут. В ходе опроса выяснилось, что"часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.
Так, чаще всего матерную брань можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске и Новосибирске. В пятерку ругающихся городов также вошли Хабаровск и Сургут. Реже всего матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.
Исследователи отметили, что в городах, где брань употребляют часто, уровень жизни населения ниже. Однако при этом там более активно создаются предприятия малого и среднего бизнеса и быстрее растут зарплаты на производстве. Таким образом, экономический потенциал этих территорий выше, чем у мест, где превалирует «чистая» речь.
А вот территории с низкой распространенностью ненормативной лексики, по мнению авторов исследования, отличаются, более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом, более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах.