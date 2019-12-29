Происшествия

вчера, 17:11

Два столкнувшихся автобуса создали огромную пробку

53 4630
#авария #ДТП
4
Два столкнувшихся автобуса создали огромную пробку
28 декабря на кольце улиц Московской и Катукова столкнулись автобусы маршрутов №№347 и 30. Оба автобуса получили механические повреждения.

Авария стала причиной огромной пробки на выезде из микрорайона "Елецкий".



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53 4630
#авария #ДТП
4

Комментарии (53)

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Осталось - 20

вчера, 23:54
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это бизнес и ничего личного

вчера, 23:49
Транспортник, .. потому МУП становится частным . это будет крупнейший частный холдинг , диктующий всем остальным правила игры. а то слишком много интересов крутятся на этом пятачке и должен быть смотрящий . тогда ни один частник не сможет обогнать муповский автобус и сгрести не своих пассажиров , иначе его хозяина натянут по самые помидоры а он отпетушит своего водителя и тогда будет порядок и единые правила игры. .
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Транспортник

вчера, 23:23
3637, что вы все время стонете, что частники МУПу мешают, что у вас "одни убыточные маршруты"??? Вы это дилетантам рассказывайте, а не тем кто в теме. В свое время незаконно отжали у частника " выгодный" 330 маршрут и сделали 26. В итоге через 6 месяцев на маршруте работало только половина автобусов, которых перестали видеть. Как итог - для МУПа выгодный маршрут превратился в "слабенький". И так во всем. МУПу покрывают расходы, покупают новые автобусы, а в итоге они акционируются и требуют ( именно МУП!!!!!) поднять тариф. Так кто здесь слабое звено???? Может пора попробовать передать маршруты частникам на тех же условиях и глядишь - лучше будет без раздутого МУПовского штата и прихлебателей из администрации. Тем более, что работают что частники, что МУП в совершенно одинаковых условиях.
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автобомж с газона

вчера, 23:20
люблю ездить на ОТ . в нем просторно , прут как танки , безопасно , внизу мельтешат какие то машинки . не связан с поиском парковки и не привязан к автомобилю. сел - доехал и пошел по своим делам. ни мыть ,ни лопатой махать от снега и маячить на газоне посреди двора не надо. что бы мы делали без ОТ .
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valerafromsplus

вчера, 23:12
Зато 422 будет доставлять прямо с НЛМК к кладбищу через Елецкий, а 522 сразу к свалке, кому там мест не хватило. ))
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причины и следствия

вчера, 23:10
*, ..... ты всегда пропускаешь ОТ , отъезжающий от остановки ? и никогда не паркуешься на остановках ОТ у нерусских аппетитов ?
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valerafromsplus

вчера, 23:09
*, да ты подожди. Года через два, три ещё 422 появится вместе с 522 от новых частников. Вот тогда берегись!
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valerafromsplus

вчера, 23:06
автокредит, ахаххахаххххх!!
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*

вчера, 23:05
Они * останавливатся где попало, есть остановка тормозит на въезде кармана остановке остальные в пробке, пидры *
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Б

вчера, 23:03
.ять, водятлы , перевозящие людей, тоже подвержены безмозглому поносу. Болезнь то опасная.
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