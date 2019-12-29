Происшествия
вчера, 17:11
Два столкнувшихся автобуса создали огромную пробку
28 декабря на кольце улиц Московской и Катукова столкнулись автобусы маршрутов №№347 и 30. Оба автобуса получили механические повреждения.
Авария стала причиной огромной пробки на выезде из микрорайона "Елецкий".
Авария стала причиной огромной пробки на выезде из микрорайона "Елецкий".
Осталось - 20
это бизнес и ничего личного
Транспортник
автобомж с газона
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причины и следствия
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