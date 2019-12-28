Житель Кипра заплатил 1 миллион рублей алиментов в Грязинском районе

В противном случае его не отпустили бы к месту жительства.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, в Грязинском районном отделе ведомства находилось исполнительное производство по взысканию алиментов и 2 исполнительных производства о взыскании неустойки за просрочку выплаты алиментов в отношении гражданина.

Должник официально не работал и алименты не выплачивал, в связи с чем образовалась задолженность по исполнительным производствам на сумму более 1 млн.рублей. В итоге судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Так как должник постоянно проживает на острове Кипр, он оплатил задолженность в полном объеме после чего смог беспрепятственно выехать к месту жительства.



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