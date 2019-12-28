Общество

сегодня, 09:23

Житель Кипра заплатил 1 миллион рублей алиментов в Грязинском районе

6 2024
#Приставы #УФССП #долги
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Житель Кипра заплатил 1 миллион рублей алиментов в Грязинском районе

В противном случае его не отпустили бы к месту жительства.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, в Грязинском районном отделе ведомства находилось исполнительное производство по взысканию алиментов и 2 исполнительных  производства о взыскании неустойки за просрочку выплаты алиментов в отношении гражданина.

Должник официально не работал и алименты не выплачивал, в связи с чем образовалась задолженность по исполнительным производствам на сумму более 1 млн.рублей. В итоге судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы  Российской Федерации. Так как должник постоянно проживает на острове Кипр, он оплатил задолженность в полном объеме после чего смог беспрепятственно выехать к месту жительства.

Фото www.3652.ru

6 2024
#Приставы #УФССП #долги
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Комментарии (6)

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progisis

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Мохнатка

57 минут назад
Мохнатые ворота г.Грязи оказались закрыты.
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Вован

сегодня, 13:23
Дурачок. Мог бы границу пересечь в любом другом месте и ни кому ничего не платить
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Ни себе!

сегодня, 12:18
Афшорник какой-то не настоящий, левый. На мохнатом сейфе погорел. Не правильно как-то....
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круто

сегодня, 11:32
колхозанка поимела кипретянина
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Вопросик для уточнения

сегодня, 09:52
А узбекам с таджиками, армянам тоже можно прибегнуть к такому виду? глядишь и на пожизненное жительство оставят,без гражданства.
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