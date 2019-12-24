Погода в Липецке

32 минуты назад

Антициклон ставит заслон снегу и морозу — в Липецкой области до +2

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#потепление
Антициклон ставит заслон снегу и морозу — в Липецкой области до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием западной периферии антициклона — сохранится теплая погода. 

25 и 26 декабря осадков не прогнозируется, 27 декабря пройдут небольшие осадки, местами гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

День 25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 31 градус мороза.

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#потепление

Комментарии (2)

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снег не нужен

10 секунд назад
Хочу чтобы всю зиму было тепло +5 градусов !
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Родина

8 минут назад
Нехрен аэрозольть небо ядами!)
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