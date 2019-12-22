Пальна-Михайловка: дворянское гнездо может опустеть

Над живым селом, с развитой инфраструктурой, где кипит жизнь, в том числе культурная, сгустились тучи. Государство, взявшее на себя опеку над усадьбой Стаховичей, ведет себя как собака на сене – «само не «ам», и другим не дам»: из усадебного дома попросили клуб, который располагался в здании с 1957 года.

В такое невозможно было поверить. Из села, о котором можно сегодня рассказывать всей стране, где можно увидеть не остовы разбитых животноводческих комплексов, а настоящие современные фермы с жующими сено и дающими молоко Милками и Красавками, где современная школа и детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, несколько магазинов, где улицы оглашает веселый детский крик, чего давно нет в большинстве российских сёл, пришла тревожная весть: закрыт Центр культуры и досуга! На улице остались 4 танцевальных коллектива, хор, 4 клуба по интересам, 9 кружков - всего 205 человек, из которых 103 детей.Центр культуры и досуга располагался в старинном особняке – усадебном доме. Усадьбу начал строить известный масон Михаил Перваго в XVIII веке. Особняк неоднократно горел и перестраивался, и нынешний вид приобрел в начале XX века, в 1910 году. В начале XIX века Перваго заложил здешний парк, раскинувшийся по-над речкой Пальной, представляющий собой аллеи с вековыми кленами и дубами, тропинками мощеными камнем. В 20-х годах XIX века усадьбу в Пальне у Михаила Перваго приобрел известный культурный деятель, поэт, писатель-драматург Михаил Стахович, и сюда началось паломничество столичного бомонда. Как гласит одна из легенд, бывал здесь и Александр Пушкин. Но то, что в Пальне у Стаховичей бывали Илья Репин, Лев Толстой, Серов, Станиславский, и многие другие деятели культуры и искусства, не легенда, и это вызывает сомнений у историков и краеведов. Например, Репин с балкона особняка написал картину «Пальна. Вид с балкона».Кроме того, славились Стаховичи и тем, что были первоклассными конезаводчиками, в Пальне-Михайловке держали свой конезавод. Существует легенда, что знаменитые кони на Аничковым мосту в Санкт-Петербурге сделаны по образу приобретенных у Стаховичей в Пальне коней.На другой стороне парка расположена родовая усыпальница Перваго и Стаховичей - церковь-мавзолей Михаила Архангела.Там же второй усадебный дом, так называемый «Дом актера». У актерского дома растут два дуба, которые изображены на гербе Становлянского района. Эти дубы привезли в имение Михаила Перваго в Пальне из Болгарии после русско-турецкой войны 1877-1878 г. История достаточно известная. Но, как принялись болгарские пирамидальные дубы в нашей полосе?Оказывается, после их посадки, рядом с каждым деревцем соорудили по печке и обогревали дубы в холодное время. Сколь долго грели дубы - неизвестно. Но растут они и по сей день. Это одна из известнейших достопримечательностей района.Неподалеку расположен и похожий на англиканский костел охотничий домик, где в советское и постперестроечное время располагалась совхозная баня.С внешней стороны «Дом актера» несколько лет назад на средства Министерства культуры был отреставрирован. Но, внутри все осталось, как и прежде – разруха. Хотя, планы были грандиозным - разместить в «Доме актера» гостиницу для туристов. Но, увы, инвесторов не нашлось. Не нашлось инвесторов и средств на восстановление «домика охотников». Сегодня это строение, похожее на игрушечный сказочный домик – в удручающем состоянии.Впрочем, даже в таком состоянии Пальна - центр притяжения туристов, и пока еще интерес у россиян к «священным развалинам» не угас. И огонек этот поддерживался все эти годы жителями Пальны-Михайловки и властями района. В усадьбе проводятся литературные чтения, театральные постановки и ежегодные туристические фестивали - «Бал в дворянской усадьбе Стаховичей».Балы, очень популярные у жителей Липецкой области, Москвы и соседних регионов, проводятся 5 лет подряд, и в вальсе на площадке у усадебного дома Стаховичей кружился даже глава района Сергей Никитин. И теперь, даже то, что удалось создать и добиться за все эти годы пальна-михайловцам и становлянцам, может исчезнуть. Это не пустое предположение, а то, что уже происходит. С октября этого года усадебный дом Стаховичей, в котором размещался с 1957 года местный Центр досуга и отдыха, пустует. Клубы по интересам, кружки не работают, концерты и постановки не проводятся. Штатных работников - директора Центра и худрука приютили в сельской администрации. А все дело в том, как рассказала GOROD48 глава пальна-михайловского сельсовета Ираида Аверьянова, что усадьба в целом и особняк Стаховичей в частности несколько лет назад были признаны объектами культурного наследия федерального значения. И принадлежат они теперь Росимуществу. А у Росимущества и Министерства культуры идея-фикс – найти богатого инвестора, чтобы он сделал из разваливающихся строений усадьбы – полноценный объект для туризма, центр развлечений. Только вот за все эти годы желающих не нашлось.С 2012 года Центр культуры и досуга размещался в главном усадебном доме на «птичьих правах». Центр не имел право проводить каких-либо работ в помещениях, проводить в него газ и делать отопление, но несколько лет назад волей областных властей отопление в клубе смонтировали. В особняке стало еще уютнее и удобнее, но и федеральные власти стали строже, и уже в этом году без каких-либо прав собственности усадьбу Центру культуры и досуга использовать запретили.- Переписка с Росимуществом началась у нас года с 2012-го, - говорит Ираида Аверьянова. Меня также проверяла прокуратура – на каком основании Центр культуры и досуга занимает памятник архитектуры федерального значения? Но претензии ко мне были сняты, так как я не бездействовала, пыталась решить вопрос с Росимуществом. Так просто сложилась ситуация. И все это вроде понимают, но закон есть закон, и продолжи мы самоуправство, нас будут обязаны просто привлечь к ответственности. Последний ответ из Росимущества был таким, что можно передать объект в пользование учреждению культуры на правах аренды. Сумма за квадратный метр – от 50 до 150 рублей в месяц. А главный усадебный дом, где всю жизнь размещался Клуб – 600 квадратных метров. Таких денег у нас нет.Впрочем, свет в конце тоннеля забрезжил когда новые областные власти заявили о строительстве домов культуры в селах, там, где их до сих пор не было. Это было бы выходом для пальна-михайловцев. И они с радостью встретили это известие.- У нас сложилась уникальная ситуация, - говорит директор Центра культуры и досуга Пальна-Михайловки Татьяна Стахович. – Детей в селе много, все до одного посещают кружки нашего Центра, и преподаватели у нас имеют высшее образование, специалисты самых высоких категорий. Иные детки посещают одновременно несколько кружков. Культурная жизнь просто бьет ключом! ДК нам нужен. Весть о строительстве ДК все встретили с радостью, и вдруг…И вдруг до пальна-михайловцев дошла информация, что новый клуб в их селе строить, скорее всего, не будут! Потому, что дома культуры в селах, где менее 1000 жителей, строить считается нецелесообразным. А в Пальна-Михайловке живут 739 человек.Всё село расстроенно в эти дни. Кого не встретишь на улице, это новость номер один.- Такого не было никогда у нас. Дети всегда после школы бегут заниматься в Клуб, потанцуют в кружке хореографии, дальше побежали в хор. У меня так росли две дочки. Да и я сам пою в хоре, - говорит продавец местного магазина Светлана Миронова.- А сейчас на ёлку даже некуда идти – подхватывает покупательница Елена Карлусова. – Везде утренники, все дети готовятся к Новому году, а у нас впервые за всю, наверное, историю села – тишина.Где-то, возможно, такая ситуация и рядовая. Мало ли у нас сел, где доживают последние дни старики, где давно уже ни магазина, ни клуба, ни почты, ни ФАПа, лишь автолавка два раза в неделю привозит продукты? Но для Пальны ситуация – шоковая. Как уже было сказано, село не просто живое, а жизнь здесь бьет ключом. На въезде в село, и в его конце, у усыпальницы Стаховичей - фермы с живыми и бодрыми коровами, что само по себе уже перестало быть типичным для российских сел. И, кстати, туристы, приезжающие сюда любоваться усадьбой, обязательно просят, и даже требуют отвести их показать коров. Особенно дети. Нынешние дети вживую коров не видели! Корова или лошадь для них как жираф или слон! Спасает Пальну и плохая сотовая связь, поймать здесь связь «большой тройки» - надо побегать по селу. Такой же Интернет. Фактически никакой. И дети в Пальне-Михайловке все еще растут на улице. Не поверите, но они бегают, катаются на велосипедах, играют в подвижные игры. И детский сад в селе не пустует, в него ходят 25 малышей! И вы опять не поверите, детвора и взрослые в Пальне все еще читают «живые», настоящие бумажные книги! Библиотека здесь всегда полна людей и книжки нарасхват.- Когда нас попросили из Клуба, приютись мы с худруком в здании администрации села, в библиотеке, - говорит Татьяна Стахович. – И я вижу, как люди идут и идут весь день, сдают прочитанные книги и берут новые. И, самое интересное, среди самых активных книгочеев –мужское население села. Я считаю, что плохой Интернет и мобильная связь спасают людей нашего села, не позволяют им засесть за монитор компьютера или уткнуться в смартфон и пропасть в Сети навсегда…И вот такая идиллия начала разрушаться. Уничтожен клуб, а завтра, не дай бог, «большая тройка» улучшит связь в районе Пальны, воткнет свои вышки поблизости и всё, считай, пропала деревня! Дети и женщины увязнут в соцсетях, а мужики засядут за танки. И какие уж тут книги, спектакли и мазурка у барской усадьбы? Шутка конечно, но в каждой шутке, как известно, лишь только доля шутки.Глава Становлянского района Сергей Никитин в курсе всей ситуации и пытается разрешить проблему.- Мы рассматриваем возможность аренды у Росимущества этого здания и возвращения работников ДК. Также вопрос о строительстве нового ДК не снят с повестки. Рассматриваем также возможность развития усадебного комплекса на основе государственно-частного партнерства в качестве туристического комплекса, - сообщил GOROD48 глава администрации Становлянского района Сергей Никитин.