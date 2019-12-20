Общество

сегодня, 17:32

Улицу Октябрьскую перекроют на ночь из-за ремонта теплотрассы

3 274
#дорожное движение
2
Улицу Октябрьскую перекроют на ночь из-за ремонта теплотрассы
Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, из-за ремонта теплотрассы с восьми вечера субботы и до шести утра воскресенья будет закрыто движение автотранспорта на участке улицы Октябрьской в районе пересечения с улицей Литаврина.

Для движения в направлении НЛМК предлагается альтернативный путь движения ул. Октябрьская – ул. Литаврина – ул. Первомайская.

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам,  заблаговременно выбирать маршрут движения и соблюдать требования дорожных знаков, установленных на время производства дорожных работ.

3 274
#дорожное движение
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

КО

26 минут назад
В начале- откроют, потом закроют
ответить

Смех"ач

сегодня, 17:49
Можете не искать, клада там нету!
ответить

Зима близко...

сегодня, 17:43
Всё роют и роют.
ответить

Еще в рубрике

Закончен капремонт фасадов многоэтажек, цветовое решение которых определяли сами липчане
#ФКР
Закончен капремонт фасадов многоэтажек, цветовое решение которых определяли сами липчане

сегодня, 16:45

Общество
ЛГЭК принудительно отключил автомойку от водоснабжения
ЛГЭК принудительно отключил автомойку от водоснабжения

сегодня, 16:26

Общество
В Липецке на мосту через Липовку посбивали болларды
#благоустройство #вандализм
24
В Липецке на мосту через Липовку посбивали болларды

сегодня, 15:24

Общество
Уроженец Грязей стал прокурором Белгородской области
#прокуратура
8
Уроженец Грязей стал прокурором Белгородской области

сегодня, 14:58

Общество
Завтра в Липецке перекроют несколько улиц
#транспорт
6
Завтра в Липецке перекроют несколько улиц

сегодня, 14:56

Общество
Нижний парк еще «в земле»
#Нижний парк #благоустройство
72
Нижний парк еще «в земле»

сегодня, 14:47

Общество