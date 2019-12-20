Улицу Октябрьскую перекроют на ночь из-за ремонта теплотрассы

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, из-за ремонта теплотрассы с восьми вечера субботы и до шести утра воскресенья будет закрыто движение автотранспорта на участке улицы Октябрьской в районе пересечения с улицей Литаврина.



Для движения в направлении НЛМК предлагается альтернативный путь движения ул. Октябрьская – ул. Литаврина – ул. Первомайская.



Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно выбирать маршрут движения и соблюдать требования дорожных знаков, установленных на время производства дорожных работ.



