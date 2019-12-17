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Пациентка выпала на дорогу из «скорой» - прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела

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#здравоохранение
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Пациентка выпала на дорогу из «скорой» - прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела

Фельдшера «скорой» обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

По требованию прокурора Липецкого района возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Обвиняемой по делу проходит фельдшер задонской межрайонной больницы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 1 апреля этого года на 29 км автодороги Липецк-Хлевное экипаж ДПС обнаружил пожилую женщину, выпавшую из автомобиля «скорой помощи».

Оказалось, что пенсионерку перевозила бригада ГУЗ «Задонская МРБ». У женщины подозревали инсульт и после ее осмотра врачи задонской больницы приняли решение отправить пациентку в областную клиническую больницу.  При этом, вопреки необходимости скорейшего оказания медпомощи, бригада  вернулась к дому больной, чтобы та взяла медицинский полис.

Женщину привезли в Липецк, врачи областной больницы проверили выставленный диагноз и отправили больную обратно в ГУЗ «Задонская МРБ».

Заняв место на переднем сидении автомобиля, фельдшер оставила пациентку без присмотра в задней части салона.

Во время перевозки женщине стало хуже. На просьбу оказать ей помощь, фельдшер в грубой форме предложила пенсионерке успокоиться.  Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая оказалась незакрытой на специальную защелку-фиксатор, и  выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти.

Отсутствие пациентки бригада обнаружила только приехав в больницу.

Вернувшись на трассу, бригада нашла потерянную пациентку, которой оказывали помощь  сотрудники полиции.
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#здравоохранение
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Комментарии (13)

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Перри Мейсон

58 секунд назад
суть путинской власти, "!Нужен Навальный"Кому он нужен?
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Путин

1 минуту назад
Что бы такого сделать с медициной , Как с пенсионным возрастом , Чтобы все забыли про медицину, как забыли про пенсию ???!!!.
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В этой новости-вся наша медицина.

4 минуты назад
Какой позор!
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Да

13 минут назад
Путин закупил 1000 автозаков , Что не простаивают , Пускай перевозят больных !.
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Вообще!

14 минут назад
Пора медицину сделать платной , Нефига быдло возить скорой помощью , Для этого есть скотовозки или автозаки , Путин давно все предусмотрел !, Захотели медицины, ага !.
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Молодцы прокуроры

17 минут назад
Ну это ещё пол дела по задонскому фельдшеру ну а главное второе дело надо возбудить по великолепному организатору здравоохранения которая засиделась на 19 районе
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Вообще!

18 минут назад
суть путинской власти, Все В России создано Путиным и путинской властью,ЗРК С 300,Танк Т 72 .Т 90,Истребители Мига и сухого, А коммунисты ,они только разворовали и дурачили народ , Посматрите как хорошо живёт русский народ в эпоху эффективного частного собственника Путина !,Да сейчас не жизнь ,а песня," Чёрный ,ворон, что ты вьешься..."!.
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Молодцы прокуроры

18 минут назад
Ну это ещё пол дела по задонскому фельдшеру ну а главное второе дело надо возбудить по великолепному организатору здравоохранения которая засиделась на 19 районе
ответить

суть путинской власти

25 минут назад
для любителей попи...дить про то,как плохо все частное и как хорошо государственное,вобщем для коммунистов:все здесь-никита,гена,турбо,Стас и Дюша метёлки найме бывшие коммуняки рулят и медициной тоже.Методы-те же.Поспрошайте на этом же сайте и вам подтвердят мои слова-а когда каралев лежал с белочкой в одной из больниц Липецка-закрывали целый этаж!Все как при коммунизме молнии царские палаты,других за борт из скотовозки.Ничего не меняется!Нужен Навальный.Ну или др. подобный,но не Путин,не зю,не жирик.Эти-филиал едрисоты.
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Ее не потеряли!!.

34 минуты назад
Сработала система аварийного катапультирования , Путинская медицина сбрасывает балласт автоматически !.
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