Пациентка выпала на дорогу из «скорой» - прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела

Фельдшера «скорой» обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

По требованию прокурора Липецкого района возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Обвиняемой по делу проходит фельдшер задонской межрайонной больницы.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 1 апреля этого года на 29 км автодороги Липецк-Хлевное экипаж ДПС обнаружил пожилую женщину, выпавшую из автомобиля «скорой помощи».



Оказалось, что пенсионерку перевозила бригада ГУЗ «Задонская МРБ». У женщины подозревали инсульт и после ее осмотра врачи задонской больницы приняли решение отправить пациентку в областную клиническую больницу. При этом, вопреки необходимости скорейшего оказания медпомощи, бригада вернулась к дому больной, чтобы та взяла медицинский полис.



Женщину привезли в Липецк, врачи областной больницы проверили выставленный диагноз и отправили больную обратно в ГУЗ «Задонская МРБ».



Заняв место на переднем сидении автомобиля, фельдшер оставила пациентку без присмотра в задней части салона.



Во время перевозки женщине стало хуже. На просьбу оказать ей помощь, фельдшер в грубой форме предложила пенсионерке успокоиться. Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая оказалась незакрытой на специальную защелку-фиксатор, и выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти.



Отсутствие пациентки бригада обнаружила только приехав в больницу.



Вернувшись на трассу, бригада нашла потерянную пациентку, которой оказывали помощь сотрудники полиции.

