Погода в Липецке

сегодня, 16:08

В Липецке ожидается гололед

7 748
#гололед
В Липецке ожидается гололед
В ближайшие 1-3 часа в Липецке ожидается гололед, об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.
7 748
#гололед

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Владимир

5 минут назад
миротворец, ну и как этот высер относится к теме? Всем кто хоть чуть понимает в демографии понимает что отстрелявшихся многочисленых 80 ков сменили малочисленные родители 90-х годов рождения отсюда и просадка. И причем здесь Путин, куриные твои мозги миротворец?
ответить

сосед

10 минут назад
стабильность пришла
ответить

миротворец

12 минут назад
Ранее Росстат сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года зафиксирована естественная убыль населения на 236,9 тысяч человек (против 173,4 тыс. человек в январе-сентябре 2018 года). По данным СМИ, этот год станет рекордным по данному показателю за 11 лет. В ноябре Счетная палата пришла к выводу, что естественная убыль населения в России ускоряется четвертый год подряд. Данная ситуация является существенной угрозой для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в РФ, отмечали тогда в СП. ( полный провал ВВ ПУТИНА)
ответить

777

20 минут назад
В воскресенье температура повысится до +5+7 в дневное время пройдут дожди такая температура более чем на месяц отстает от календаря.
ответить

А еще

29 минут назад
Мощный экономический рывок и рост благополучия !.
ответить

Аварийный комиссар

35 минут назад
ну наконец-то! Мы хоть наваримся перед праздничком
ответить

valerafromsplus

50 минут назад
И...сход трамваев...
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области морось, туман и до +3
#туман
6
В Липецкой области морось, туман и до +3

11.12.2019 17:15

Погода в Липецке
Снега нет и не ожидается: в Липецкой области до +5
#потепление
13
Снега нет и не ожидается: в Липецкой области до +5

10.12.2019 17:30

Погода в Липецке
На Липецк опускается туман
#туман
1
На Липецк опускается туман

10.12.2019 09:49

Погода в Липецке
В Липецкой области туман и до +5
#туман #потепление
2
В Липецкой области туман и до +5

09.12.2019 17:00

Погода в Липецке
В Липецкую область вернулась поздняя осень
#потепление
10
В Липецкую область вернулась поздняя осень

06.12.2019 17:11

Погода в Липецке
В Липецкой области потеплеет
#потепление
13
В Липецкой области потеплеет

05.12.2019 17:02

Погода в Липецке