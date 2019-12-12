Общество

сегодня, 09:34

«КамАЗ» едва не задавил человека на пешеходном переходе

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#пешеходный переход

Опасный момент попал на видео.

В районе мясокомбината в Ельце пешеход едва не попал под колеса груженного «КамАЗа». Человек переходил дорогу на трассе М4 по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель «КамАЗа» заметил пешехода в последний момент и все-таки сумел избежать аварии. Видеозаписью опасного момента поделились в соцсетях.



Согласно статье 12.12 КоАП, проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1000 рублей.
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#пешеходный переход

Комментарии (1)

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Нотя

35 минут назад
Ну и кто теперь скажет что виноват пешеход? Уже и на зелёный сигнал пешеходам нельзя идти. Водители в конец обнаглели. Едут как им удобно
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