«КамАЗ» едва не задавил человека на пешеходном переходе

Опасный момент попал на видео.

В районе мясокомбината в Ельце пешеход едва не попал под колеса груженного «КамАЗа». Человек переходил дорогу на трассе М4 по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель «КамАЗа» заметил пешехода в последний момент и все-таки сумел избежать аварии. Видеозаписью опасного момента поделились в соцсетях.Согласно статье 12.12 КоАП, проезд на запрещающий сигнал светофора наказывается штрафом в размере 1000 рублей.