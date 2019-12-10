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29 минут назад

Липецкая вечЁрка: возвращение легенды, разочарование дня и спасение женщины

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: возвращение легенды, разочарование дня и спасение женщины

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 10 декабря.

Автобус-«гармошка» возвращается в Липецк! Правда, пока в рамках тест-драйва. Автобус «МАЗ-215069» на тест-драйв предоставил минский автозавод. «МАЗ-215069» — самый длинный среди пассажирских МАЗов (его длина составляет 18 метров 75 сантиметров, ширина — 2 метра 55 сантиметров), и может перевозить 167 пассажиров. Место для маневра у «МАЗа» в Липецке есть. Правда, далеко не везде. Например, «гармошка» уютно себя чувствует в поселке Тракторостроителей, в вот «Елецкий» из-за маленькой площадки для разворота транспорта ему пока недоступен. «Если мэрия возьмет автобусы- «гармошки» на вооружение, то что?». То кругом выгода, но не всем.

Конечно, досадно, но в Липецкой области 31 декабря выходным днем не станет. Власти уже шести российских регионов приняли решение сделать 31 декабря этого года выходным днем, с переносом рабочего дня на другие предновогодние даты. А Игорь Артамонов считает такие меры популизмом.

На улице Циолковского столкнулись автомобили «Хендай» с 40-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-21099» под управлением 30-летнего водителя. От удара «ВАЗ» столкнулся со стоящим «Митсубиси». В результате два пассажира «ВАЗа», мальчики 5-ти и 3-х лет, с травмами госпитализированы. Жизни и здоровью попавших в ДТП в Липецке двух малолетних детей ничего не угрожает. У одного ребенка сломана нога, у другого диагностировано сотрясение мозга.

Тем временем стали известны подробности происшествия на Елецком шоссе. 40-летнюю женщину, которая грозилась прыгнуть из окна высотки, спасли трое сотрудников ППС – двое мужчин и одна женщина. Они выбили дверь в квартиру в доме в «Елецком» и стащили липчанку с карниза. За всем этим ужасом наблюдал 11-летний сын одинокой женщины.
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#вечёрка

Комментарии (2)

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кокс

14 минут назад
Если бы ВВ Путин был мужественным он бы сделал уже в этом году 31 декабря выходным объявил бы об этом в канун нового года и умыл бы всех Губернаторов которые не имеют своего мнения а только чужое Путин главнокомандующий и любимый лидер большей части населения России он может объявить 31 декабря 2019 года выходным но почему-то так не делает а было бы весело Путин сказал бы - Отдыхать а наши губеры подстилки уже сказали что 31 декабря популизм отдыхать
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Буревестник

21 минуту назад
Примерно за 20 лет существования этого антинародного режима в Парке ПОБЕДА ни разу не посыпали и не посыпают в зимний период , когда гололедица пешеходный дорожки ПЕСКОМ , такое ощущение что этот режим и вся эта камарилья под названием липецкая едросня Артамоново-Кухаркинская в Липецке занимаются только болтовней бла-бла , а конкретных дел нет и не будет , только отмывают бабло и всё , да и создают умело видимость своей якобы кипучей деятельности и такой бардак идёт по всей стране матушке , парки не могут нормально и спокойно организовать ремонт и обслуживание .Позор всей единой России , учитесь у народной , родной Советской Власти которая одновременно создавала экономику страну строила и возводила заводы и фабрики , совхозы и колхозы , стадионы и парки , больницы и поликлиники , санатории и профилактории , школы и дедсады , и бесплатное жильё и ещё многое. Позор режиму жуликов и воров
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