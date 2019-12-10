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29 минут назад
Липецкая вечЁрка: возвращение легенды, разочарование дня и спасение женщины
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 10 декабря.
Автобус-«гармошка» возвращается в Липецк! Правда, пока в рамках тест-драйва. Автобус «МАЗ-215069» на тест-драйв предоставил минский автозавод. «МАЗ-215069» — самый длинный среди пассажирских МАЗов (его длина составляет 18 метров 75 сантиметров, ширина — 2 метра 55 сантиметров), и может перевозить 167 пассажиров. Место для маневра у «МАЗа» в Липецке есть. Правда, далеко не везде. Например, «гармошка» уютно себя чувствует в поселке Тракторостроителей, в вот «Елецкий» из-за маленькой площадки для разворота транспорта ему пока недоступен. «Если мэрия возьмет автобусы- «гармошки» на вооружение, то что?». То кругом выгода, но не всем.
Конечно, досадно, но в Липецкой области 31 декабря выходным днем не станет. Власти уже шести российских регионов приняли решение сделать 31 декабря этого года выходным днем, с переносом рабочего дня на другие предновогодние даты. А Игорь Артамонов считает такие меры популизмом.
На улице Циолковского столкнулись автомобили «Хендай» с 40-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-21099» под управлением 30-летнего водителя. От удара «ВАЗ» столкнулся со стоящим «Митсубиси». В результате два пассажира «ВАЗа», мальчики 5-ти и 3-х лет, с травмами госпитализированы. Жизни и здоровью попавших в ДТП в Липецке двух малолетних детей ничего не угрожает. У одного ребенка сломана нога, у другого диагностировано сотрясение мозга.
Тем временем стали известны подробности происшествия на Елецком шоссе. 40-летнюю женщину, которая грозилась прыгнуть из окна высотки, спасли трое сотрудников ППС – двое мужчин и одна женщина. Они выбили дверь в квартиру в доме в «Елецком» и стащили липчанку с карниза. За всем этим ужасом наблюдал 11-летний сын одинокой женщины.
Конечно, досадно, но в Липецкой области 31 декабря выходным днем не станет. Власти уже шести российских регионов приняли решение сделать 31 декабря этого года выходным днем, с переносом рабочего дня на другие предновогодние даты. А Игорь Артамонов считает такие меры популизмом.
На улице Циолковского столкнулись автомобили «Хендай» с 40-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-21099» под управлением 30-летнего водителя. От удара «ВАЗ» столкнулся со стоящим «Митсубиси». В результате два пассажира «ВАЗа», мальчики 5-ти и 3-х лет, с травмами госпитализированы. Жизни и здоровью попавших в ДТП в Липецке двух малолетних детей ничего не угрожает. У одного ребенка сломана нога, у другого диагностировано сотрясение мозга.
Тем временем стали известны подробности происшествия на Елецком шоссе. 40-летнюю женщину, которая грозилась прыгнуть из окна высотки, спасли трое сотрудников ППС – двое мужчин и одна женщина. Они выбили дверь в квартиру в доме в «Елецком» и стащили липчанку с карниза. За всем этим ужасом наблюдал 11-летний сын одинокой женщины.
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08.12.2019 22:13Происшествия
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