Происшествия

20 минут назад

Трагедию в «Елецком» предотвратили сотрудники ППС

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#падение с высоты
Трагедию в «Елецком» предотвратили сотрудники ППС

Полицейские исполнили свой профессиональный и гражданский долг.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, трагедию в микрорайоне «Елецкий» в Липецке предотвратили сотрудники патрульно-постовой службы. Вечером в воскресенье 40-летняя липчанка угрожала прыгнуть из окна квартиры на седьмом этаже дома на Елецком шоссе. Прохожие вызвали полицию. К высотке на Елецком шоссе прибыл наряд ППС - прапорщик полиции Михаил Богомолов, старшие сержанты полиции Дмитрий Федотов и Ольга Полянская.

- Они сначала попытались уговорить неспокойную горожанку отказаться от своих планов. Но когда стало ясно, что слова не приносят должного эффекта и промедление может привести к необратимым последствиям, полицейские перешли к действиям. Полицейские выбили дверь в квартиру липчанки и оттащили ее от окна, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

В квартире женщина проживала вместе с 11-летним сыном. По данным GOROD48, женщина, которая устроила переполох в «Елецком», госпитализирована в психиатрический диспансер. С ней работают врачи.
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#падение с высоты

Комментарии (3)

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Фёдор

3 минуты назад
Конечно в психлиспансер попадёшь после такого хотела окна помыть а тут пепсы дверь выбили и износиловали причём с участием сотрудницы
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Ипотека и дети без отца

10 минут назад
И фляга засвистит 100процентов у каждой женщины
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Серый

12 минут назад
Звезду героя заслужили, и сабака тоже.
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