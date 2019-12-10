Трагедию в «Елецком» предотвратили сотрудники ППС

Полицейские исполнили свой профессиональный и гражданский долг.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, трагедию в микрорайоне «Елецкий» в Липецке предотвратили сотрудники патрульно-постовой службы. Вечером в воскресенье 40-летняя липчанка угрожала прыгнуть из окна квартиры на седьмом этаже дома на Елецком шоссе. Прохожие вызвали полицию. К высотке на Елецком шоссе прибыл наряд ППС - прапорщик полиции Михаил Богомолов, старшие сержанты полиции Дмитрий Федотов и Ольга Полянская.



- Они сначала попытались уговорить неспокойную горожанку отказаться от своих планов. Но когда стало ясно, что слова не приносят должного эффекта и промедление может привести к необратимым последствиям, полицейские перешли к действиям. Полицейские выбили дверь в квартиру липчанки и оттащили ее от окна, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



В квартире женщина проживала вместе с 11-летним сыном. По данным GOROD48, женщина, которая устроила переполох в «Елецком», госпитализирована в психиатрический диспансер. С ней работают врачи.