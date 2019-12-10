Спорт

4 минуты назад

Липецкие студенты отложили учебники и показали боевую мощь (ФОТО)

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#Каратэ #всестилевое каратэ
Липецкие студенты отложили учебники и показали боевую мощь (ФОТО)

Шестеро наших земляков попали на пьедестал почета Всероссийских Игр боевых искусств по каратэ.

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Представители липецкой федерации всестилевого каратэ отлично выступили в подмосковных Мытищах в финале Всероссийских Игр боевых искусств среди студентов. На счету липчан в итоге оказались 2 «золотые», 2 «серебряные» и 1 «бронзовая» медаль.

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Золотой Шамшот

В первый день соревнований спортсмены соревновались в боях в полный контакт с использованием средств защиты. В этом виде разрешены броски, болевые приемы и добивания. В итоге в весовой категории до 72 кг сильнейшим стал липчанин Шамшот Хофизов, победивший всех своих соперников.

Злой гений для липчан

Еще две медали наши бойцы завоевали в весовой категории до 80 кг. Представитель Липецкого района Дмитрий Трушко занял 2-е место, а липчанин Даниил Сейфудинов – 3-е.

Оба наших земляка проиграли одному и тому же сопернику – Рашаду Алиеву из Подмосковья, мастеру спорта России по рукопашному бою и всестилевому каратэ. Алиев победил Сейфудинова в полуфинале, а Трушко – в финале, но все равно наши бойцы добились мест на пьедестале почета.

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Реванш спустя два года

Во второй день разыгрывались медали в разделе фулл-контакт (полный контакт). Лучшим с России среди студентов в весовой категории до 70 кг стал Максим Таксопуло из Грязей.

В финале ему противостоял сильный соперник Александр Альгин из Марий-Эл. Матч имел и личную подоплеку – два года назад Альгин в первенстве России нокаутировал нашего бойца. Но теперь Таксопуло сумел взять реванш и заработать «золото».

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Все решили 100 граммов

В категории до 80 кг Александр Антипов из Грязей занял 2-е место. Наш боец мог претендовать и на большее: его финальный бой со спортсменом из Кабардино-Балкарии вышел абсолютно равным – ни основное, ни дополнительное время не выявили сильнейшего. В итоге все решило контрольное взвешивание: кавказец оказался легче нашего бойца всего на 100 граммов, и в итоге был объявлен чемпионом.

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- Командный результат у нас получился очень хорошим, - подвел итог соревнованиям президент Липецкой областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян, - Но останавливаться на достигнутом мы не намерены, а это значит, что новые победы не заставят себя долго ждать.

Добавим, что соревнования Всероссийских Игр боевых искусств среди студентов проводятся по шести видам единоборств.

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Призеры соревнований.

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Дворец в Мытищах у представителей "Жемчужины Черноземья" вызывает белую зависть.

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#Каратэ #всестилевое каратэ

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