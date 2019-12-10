Липчане чаще использовали карты для оплаты, чем для снятия наличных

Почти в 7,3 раза чаще жители Липецкой области использовали платежные карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. Однако сумма трат по картам оказалась меньше, чем обналиченные доходы. Такие данные приводит в аналитическом обзоре Центробанка РФ.

За первое полугодие жители Липецкой области с помощью банковских карт совершили более 114,2 миллионов операций на 200,4 миллиарда рублей. Из них 12,2 миллиона операций были по получению наличных денег — липчане сняли 79 миллиардов рублей. Товары, работы и услуги они оплатили картой 89 миллионов раз, однако потратили таким образом 60,2 миллиарда рублей. Еще около 13 миллионов операций на 61,2 миллиарда рублей составили «прочие операции» - переводы с карты на карту, взносы на благотворительность.



Всего на руках жителей Липецкой области на начало второго полугодия находились 1 720,4 тысяч платежных карт различных банков. Установлены 1615 банкоматов, из которых 949 - с функцией выдачи наличных, прием наличных денег был доступен в 1155 банкоматах.



