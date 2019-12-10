Общество

58 минут назад

Липчане чаще использовали карты для оплаты, чем для снятия наличных

7 466
#банковские карты
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Липчане чаще использовали карты для оплаты, чем для снятия наличных

Почти в 7,3 раза чаще жители Липецкой области использовали платежные карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. Однако сумма трат по картам оказалась меньше, чем обналиченные доходы. Такие данные приводит в аналитическом обзоре Центробанка РФ. 

За первое полугодие жители Липецкой области с помощью банковских карт совершили более 114,2 миллионов операций на 200,4 миллиарда рублей. Из них 12,2 миллиона операций были по получению наличных денег — липчане сняли 79 миллиардов рублей. Товары, работы и услуги они оплатили картой 89 миллионов раз, однако потратили таким образом 60,2 миллиарда рублей. Еще около 13 миллионов операций на 61,2 миллиарда рублей составили «прочие операции» - переводы с карты на карту, взносы на благотворительность. 

Всего на руках жителей Липецкой области на начало второго полугодия находились 1 720,4 тысяч платежных карт различных банков. Установлены 1615 банкоматов, из которых 949 - с функцией выдачи наличных, прием наличных денег был доступен в 1155 банкоматах. 

7 466
#банковские карты
1

Комментарии (7)

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Дедушке Дениске

14 минут назад
Это понятно куда ты свои снятые лаве суешь,только небось пофанивают.Дедуль,попроси унучкя погуглить-ты не поверишь!-ненадо ничего в свое дупло совать,не надо!Можно,например,купить самый дешевый смартфон и расплачиваться не суя его никуда! а просто поднося к терминалу оплаты.Даже на рыке 9-го мкр-я вчера покупал там картридж для крана-и то есть у продавцов такие шайтан-аппараты!Не у всех,но у многих.Смартфон можно тупо настроить на автоблокировку-на случай воровства,а вот тебе "старый" с кучей бабла по кумполу екнут-чего будешь блокировать?ЗАДНИЦУ,чтобы не достали оттуда?
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Наган Дзержинского

21 минуту назад
На фото -, нет, это не получка, это изъятие у маленького чиновника взятки!
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Блин горелый

23 минуты назад
Скажите, вам хватает денег на зарплатной карте? - Конечно, аж остается! - А что делаете с тем, что остается? - Трачу по дороге домой, аж не хватает!
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Ник

28 минут назад
Все очень просто, у многих появились кредитные карты вот и пикают.... )))
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Бревер Денис

32 минуты назад
Лучше иметь наличку, чем карту. Полетит вся эта система, куда все будут карточку совать? Только в свои щели!
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На фото -

40 минут назад
средняя получка по Липецку?
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Малоимущий

42 минуты назад
Эх, мне бы столько бабла, как на фотке! За жил бы, наконец-то, как богач!
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