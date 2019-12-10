58 минут назад
Липчане чаще использовали карты для оплаты, чем для снятия наличных
Почти в 7,3 раза чаще жители Липецкой области использовали платежные карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. Однако сумма трат по картам оказалась меньше, чем обналиченные доходы. Такие данные приводит в аналитическом обзоре Центробанка РФ.
Всего на руках жителей Липецкой области на начало второго полугодия находились 1 720,4 тысяч платежных карт различных банков. Установлены 1615 банкоматов, из которых 949 - с функцией выдачи наличных, прием наличных денег был доступен в 1155 банкоматах.
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