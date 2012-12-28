7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»

Вместе с мальчиком травмы получила женщина-водитель.



Вечером 16 октября в Липецке на улице Циолковского автомобиль «Киа Рио» столкнулся с припаркованным «КамАЗом». В аварии пострадали 39-летняя женщина — водитель «Киа» и ее 7-летний пассажир. Женщине и ребенку потребовалась медицинская помощь.Ночью на улице Студёновской 34-летний водитель «Киа Рио» сбил вне зоны пешеходного перехода 37-летнюю женщину. Она госпитализирована.