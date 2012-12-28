Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Читать все
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Общество
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Происшествия
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Происшествия
Желтый уровень опасности длился до шести утра
Происшествия
Читать все
Происшествия
955
сегодня, 11:42
14

7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»

Вместе с мальчиком травмы получила женщина-водитель.

Вечером 16 октября в Липецке на улице Циолковского автомобиль «Киа Рио» столкнулся с припаркованным «КамАЗом». В аварии пострадали 39-летняя женщина — водитель «Киа» и ее 7-летний пассажир. Женщине и ребенку потребовалась медицинская помощь.

Ночью на улице Студёновской 34-летний водитель «Киа Рио» сбил вне зоны пешеходного перехода 37-летнюю женщину. Она госпитализирована.
авария
ДТП
0
4
2
3
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Баба Нюра
5 минут назад
водителей большегрузов считать виновными в данных дтп, тогда может задумаются
Ответить
6
6 минут назад
На водилу Камаза в суд за круглосуточную стоянку на дороге
Ответить
Алексей
19 минут назад
Сколько то лет назад в этом месте уже было такое же ДТП. Надо запретить грузовикам стоянки вдоль дорог в городе
Ответить
Ветеран
31 минуту назад
Перед Роспотребнадзором на ул Гагарина тоже вечная стоянка большого туристического автобуса
Ответить
Где
34 минуты назад
Где гибдд? Почему НА ДОРОГАХ ГОРОДА ВЕЗДЕ ПРИПАРКОВАНЫ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ? МЕРИЯ РЕШИТЕ ЭТОТУ ПРОБЛЕМУ.
Ответить
Игорь
47 минут назад
А где ДПС в городе
Ответить
*
58 минут назад
Уснула видать за рулём.
Ответить
1
58 минут назад
Этот камаз около десяти лет стоит там на дороге круглые сутки как на парковке. Водила камаза устроил личную автостоянку себе в удовольствие, а что бесплатно и рядом с домом.
Ответить
Лето
сегодня, 11:59
Эти грузовики стоят на дороге уже лет десять, как будто на парковке. Из-за них уже было много аварий. Очевидно, что люди, владеющие такими машинами, состоятельны, они должны ставить фуры на специальную парковку. А администрация, как обычно, не видит проблемы, они только платные парковки любят рисовать на безопасность людей им фиолетово.
Ответить
Ольга
сегодня, 11:58
Такая же страсть стоит напротив Октябрьского рынка в правой полосе, занимая всю полосу) на улице Меркулова ооочень часто. Едешь и после перекрёстка перед тобой эта машина припаркованная, приходится тормозить и ждать возможности перестроиться в левую полосу, чтобы ехать дальше.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить