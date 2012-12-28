В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов

Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
сегодня, 16:36
В 11 регионах изъято 13 единиц сетевого оборудования и более 10 тысяч сим-карт.
«Предварительно установлено, что коммуникационная система функционировала на территории 11 субъектов. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, которые находятся за пределами России. Они через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса. Соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью устанавливаемых сим-карт, либо без их физического присутствия. Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать преступления. В частности, так совершались телефонные мошенничества и заведомо ложные сообщения об актах терроризма», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для конспирации подключенные к сети сим-боксы и сим-банки располагали в разных регионах. Так пытались скрыть и местонахождение тех, кто обслуживает работу устройств и занимается поставками новых сим-карт.
Задержаны 11 человек. Обнаружено и изъято 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие улики. Часть изъятых сим-карт уже проходит как улики по 30 уголовным делам по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В нашем регионе оперативные мероприятия проводились в Липецке.
Также сейчас рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных операторов по статье 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» и проводится проверка правомерности оформления изъятых сим-карт.
