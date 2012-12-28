Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Уголовное дело о поджоге ушло в суд.
«По версии следствия, с 12 на 13 сентября прошлого года 43-летний грязинец облил ацетоном веранду дома своего знакомого, с которым у него ранее произошла ссора, и поджег ее. Пожар не только уничтожил и повредил имущество внутри веранды, но и расположенное рядом с домом, в том числе припаркованный автомобиль», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Поджигателю теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
