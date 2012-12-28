Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину

Уголовное дело о поджоге ушло в суд.

43-летнего грязинца ждёт суд по обвинению в поджоге веранды соседа и причинении ему ущерба более чем на 1,3 миллиона рублей (по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба»).«По версии следствия, с 12 на 13 сентября прошлого года 43-летний грязинец облил ацетоном веранду дома своего знакомого, с которым у него ранее произошла ссора, и поджег ее. Пожар не только уничтожил и повредил имущество внутри веранды, но и расположенное рядом с домом, в том числе припаркованный автомобиль», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Поджигателю теперь грозит до пяти лет лишения свободы.