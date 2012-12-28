Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Происшествия
49 минут назад
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
За пьяную выходку 18-летний парень получил полтора года колонии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт разыгрался рано утром 9 мая недалеко от кальян-бара «Подвал» в Ельце.
18-летний парень был пьян и в ходе ссоры нанёс оппоненту удар складным ножом в грудь. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.
Добавим, что у кальян-бара регулярно случаются поножовщины. 23 апреля 2023 года там ранили ножом троих участников драки. Ранение в ногу получил 34-летний таксист, несколько ударов ножом в грудь — его 39-летний знакомый, и смертельное ранение — 22-летний парень: ему нож повредил бедренную артерию и он умер от кровопотери.
