Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Происшествия
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Общество
В театре Толстого — премьера «Обломова»
Культура
Мужская солидарность: угон машины усманец объяснил желанием отомстить за участника СВО
Происшествия
Общество
311
35 минут назад
2

Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов

В подземке осталось смонтировать подвесной потолок, перила на спусках, системы освещения и видеонаблюдения.

Подземный переход на площади Металлургов построили в 1976 году. За прошедшие 49 лет «подземка» откровенно устала: со стен начала осыпаться облицовочная плитка, из-за постоянно попадающей в тоннель воды развалился бетонный пол, подтекающий потолок приводил к перебоям в освещении. Время сделало переход небезопасным.

19 мая управление главного смотрителя мэрии подписало с компанией «СК «Липецк» муниципальный контракт на капремонт подземного пешеходного перехода на площади Металлургов на 21,1 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы 1 ноября.

За две недели до окончания контракта глава Липецка Роман Ченцов вместе с главным смотрителем мэрии Виталием Лесных проверил, как движется ремонт.

Мэр увидел, что все основные работы, в том числе мокрые, уже завершены. Директор «СК «Липецк» Юрий Сомов рассказал, что за лето переход очищен до голых стен. Строители заново отлили из бетона основание под три лестничных спуска, оштукатурили входы и выходы из тоннеля. Мэр увидел уже облицованные одноцветным керамогранитом лестничные марши и гранитные плиты-ступени. На спусках скоро появятся пандусы и хромированные поручни.

5a890192-3423-42c3-a4a6-1b4396ddd92a.jpg+2025-10-17-13.51.34+niz.jpg

ef6e8f04-02d8-4787-aac0-0ff728e8a2e4.jpg+2025-10-17-13.51.34+niz.jpg

Роман Ченцов интересовался, на какой клей посажен керамогранит? Каким материалом затерты межплиточные швы? Будет ли такая затирка водоотталкивающей и морозостойкой? Каково качество камня ступеней? Не будут ли на них стоять лужи?

Все полученные ответы его удовлетворили. Например, облицовочная плитка уложена на специальный двухкомпонентный клей, похожий по крепости схватывания на эпоксидный. Мэра порадовало и то, что на бетонные отливки ступеней уложен тяжелый, специально термообработанный гранит с противоскользящим эффектом.

Стены самого тоннеля уже покрыты такой же керамогранитной крупноформатной плиткой, но с рисунком. Виталий Лесных рассказал о сложности подготовки стен под облицовку. Они оказались чрезвычайно неровными, буквально пляшущими. Чтобы их выровнять, пришлось наносить штукатурку по маякам, которые где-то были выставлены на 5 мм, а где-то — на 10-15 сантиметров! Потом на черновую поверхность, выполненную не из дешевого пескоцемента, а из дорогой смеси с добавками, пристрелили армирующую сетку и оштукатурили еще раз.

k5fe90cv6za6tc9zlv49uf2vkil1uns8.jpg+2025-10-17-13.51.34+niz.jpg

d6ab8b72-09fb-47c7-939c-1094d54e4b63.jpg+2025-10-17-13.51.34+niz.jpg

— Вода в переход сквозь такую облицовку не попадет? — спрашивает мэр.

Подрядчик отвечает, что нет. Чтобы этого избежать, стены перехода с внешней стороны покрыли слоем гидроизоляции, тем самым сделав их водонепроницаемыми.

А что с потолком? Он не протечет? Подрядчик говорит, что нет, так как на потолок изнутри также нанесен слой гидроизоляции. Железобетонные панели осталось только покрасить.

a93c71fc-0091-43fb-9ea3-3d63b7027882.jpg+2025-10-17-13.51.34+niz.jpg

Как решена старая проблема — стока воды по лестницам с улицы? Оказалось, первые ступени на входе в тоннель подняли на пять сантиметров над уровнем тротуара. И этот порожек стал еще выше за счет гранитных ступеней. Но поскольку все спуски в тоннель останутся под открытым небом, вода от растаявшего снега и дождей будет отводиться с пола перехода через два дренажных колодца в городскую ливневку.

Особое внимание Роман Ченцов уделил безопасности перехода. Он будет хорошо освещен. В нем появятся камеры наблюдения с функцией распознавания лиц.

«Подрядчик держит хороший темп и ответственно подходит к делу. Уже 5 ноября подземный переход откроется для липчан — современный, аккуратный и удобный для всех, кто ежедневно им пользуется», — подытожил визит главы города Telegram-канал мэрии.
Роман Ченцов
подземный переход
2

кукушка
9 минут назад
обещать, еще не значит жениться))
Гладко всё
13 минут назад
на бумаге. На деле сами знаете, как будет.
