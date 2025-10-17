Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
59 минут назад
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Всего за сутки огонь унёс три жизни.
Стали известны подробности пожара в елецком поселке ТЭЦ. Площадь возгорания в квартире составила 12 квадратных метров. Погибли двое мужчин в возрасте 74—х и 68-ми лет, 30 жильцов пятиэтажки были эвакуированы.
Два пожара произошли в Липецком округе; в селе Ленино очевидцы потушили горящий кабель на подстанции, в селе Подгорное на 200 квадратных метрах сгорел склад. В селе Талицкий Чамлык сгорел одноэтажный жилой дом. На станции Политово огонь уничтожил надворную постройку.
