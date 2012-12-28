Мужская солидарность: угон машины усманец объяснил желанием отомстить за участника СВО

Якобы женщина недостойно себя вела, когда мужчина, подаривший ей машину, находился на СВО.

22-летнего жителя Усмани ждёт суд по обвинению в угоне «Лады». Причём на преступление молодой мужчина пошёл совсем не из корыстных побуждений, а из-за желания отомстить за ушедшего на СВО товарища.По данным следствия, в июле этого года лишенный прав усманец выпивал и неожиданно заметил, что собственница припаркованного у дома на улице Октябрьской в Усмани автомобиля «Лада-Самара» оставила ключ в замке зажигания и совсем не следит за машиной. Тогда он сел на место водителя, запустил двигатель и поехал. На улице Радищева в Усмани угонщик не справился с управлением и попал в ДТП.— В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, объяснив свои действия желанием отомстить женщине за недостойное поведение в период нахождения в зоне СВО мужчины, подарившего ей автомобиль, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Действия мстителя квалифицированы по части первой статьи 166 УК РФ. С учетом наличия судимости за пьяную езду мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.