Мужская солидарность: угон машины усманец объяснил желанием отомстить за участника СВО
Якобы женщина недостойно себя вела, когда мужчина, подаривший ей машину, находился на СВО.
По данным следствия, в июле этого года лишенный прав усманец выпивал и неожиданно заметил, что собственница припаркованного у дома на улице Октябрьской в Усмани автомобиля «Лада-Самара» оставила ключ в замке зажигания и совсем не следит за машиной. Тогда он сел на место водителя, запустил двигатель и поехал. На улице Радищева в Усмани угонщик не справился с управлением и попал в ДТП.
— В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, объяснив свои действия желанием отомстить женщине за недостойное поведение в период нахождения в зоне СВО мужчины, подарившего ей автомобиль, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Действия мстителя квалифицированы по части первой статьи 166 УК РФ. С учетом наличия судимости за пьяную езду мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
