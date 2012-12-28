«Пятёрку» украли из гаражного кооператива на эвакуаторе

Грязинец собирался сдать чужую машину на металлолом. А эвакуаторщик был не в курсе преступления.

35-летний житель Грязинского района подозревается в краже автомобиля «ВАЗ-2105» у 21-летнего липчанина. Машину вывезли из гаражного кооператива на эвакуаторе. Причиненный владельцу авто ущерб составил 65 000 рублей.«Следствием установлено, что в одном из гаражных кооперативов подозреваемый присмотрел, как ему показалась, бесхозный автомобиль. Водителю эвакуатора он сообщил ложную информацию относительно собственника машины и привез её к себе домой в Грязинский район. Автомобиль он планировал разукомплектовать и сдать в скупку металлолома, но не успел — был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.