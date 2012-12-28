Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
«Пятёрку» украли из гаражного кооператива на эвакуаторе
Грязинец собирался сдать чужую машину на металлолом. А эвакуаторщик был не в курсе преступления.
«Следствием установлено, что в одном из гаражных кооперативов подозреваемый присмотрел, как ему показалась, бесхозный автомобиль. Водителю эвакуатора он сообщил ложную информацию относительно собственника машины и привез её к себе домой в Грязинский район. Автомобиль он планировал разукомплектовать и сдать в скупку металлолома, но не успел — был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
