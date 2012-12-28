Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Становлянские полицейские раскрыли кражу 7-месячного быка с подворья 29-летней женщины. Задержан ее 45-летний односельчанин.
Бычка он забил, срезал два куска мяса, а остальную часть туши выбросил.
Свой ущерб женщина оценила в 50 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, расточительному вору грозит до пяти лет заключения.
