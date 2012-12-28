Все новости
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Общество
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Происшествия
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Происшествия
Желтый уровень опасности длился до шести утра
Происшествия
Происшествия
863
сегодня, 11:26
8

Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка

Становлянские полицейские раскрыли кражу 7-месячного быка с подворья 29-летней женщины. Задержан ее 45-летний односельчанин.

Скотину со двора женщины свели в ночь с 10 на 11 октября. Как выяснили полицейские, бычка украл ее 45-летний односельчанин, который иногда помогал женщине по хозяйству. 

Бычка он забил, срезал два куска мяса, а остальную часть туши выбросил. 

Свой ущерб женщина оценила в 50 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, расточительному вору грозит до пяти лет заключения.

кража
0
2
6
0
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ветеран
28 минут назад
Ущерб 50 тысяч, килограмм говядины стоит 1,5 тыс. Что-то не сходится.
Ответить
)))
16 минут назад
Это за два куска.
Ответить
Фильм ужасов
48 минут назад
город Липецк! Котику прострелили глаз, Дружка изрезали и бычка загубили ни за что ....
Ответить
Гость 2025
сегодня, 11:56
Бедная скотинка.
Ответить
знающий
сегодня, 11:53
Как минимум, ущерб тысяч на 200. Продешевила...
Ответить
Точно
31 минуту назад
Если бы вырос то и на 250 тыс. Можно получить. Даже если просто сдать на мясокомбинат.
Ответить
Мнение
сегодня, 11:47
Что то дёшево оценила. Мясо нынче дорого.
Ответить
Птичка
сегодня, 11:45
Бычка жалко
Ответить
