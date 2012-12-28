Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка

Становлянские полицейские раскрыли кражу 7-месячного быка с подворья 29-летней женщины. Задержан ее 45-летний односельчанин.



Скотину со двора женщины свели в ночь с 10 на 11 октября. Как выяснили полицейские, бычка украл ее 45-летний односельчанин, который иногда помогал женщине по хозяйству.Бычка он забил, срезал два куска мяса, а остальную часть туши выбросил.Свой ущерб женщина оценила в 50 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, расточительному вору грозит до пяти лет заключения.