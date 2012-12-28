25-летний закладчик отправился на семь лет в колонию

Дело рассматривали с участием присяжных.

Липецкий районный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима 25-летнего местного жителя за покушения на сбыт наркотиков с использованием интернета, организованной группой, в крупном и особо крупном размере.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в июле 2022 года липчанин согласился на роль закладчика. Вместе со своим знакомым под руководством неустновленного куратора через тайники он получал крупные партии наркотиков, затем фасовал их и размещал в закладках на территории Липецка и Добровского округа.Судом присяжных была установлена вина молодого мужчины в создании нескольких закладок. Но наркотики из них не были получены конечными покупателями: все закладки нашли полицейские.На основании вердикта присяжных заседателей и с учетом мнения прокуратуры Добровского района суд признал мужчину виновным. Ранее его соучастник приговорен судом к аналогичному наказанию.