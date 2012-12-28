Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
сегодня, 16:20
25-летний закладчик отправился на семь лет в колонию
Дело рассматривали с участием присяжных.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в июле 2022 года липчанин согласился на роль закладчика. Вместе со своим знакомым под руководством неустновленного куратора через тайники он получал крупные партии наркотиков, затем фасовал их и размещал в закладках на территории Липецка и Добровского округа.
Судом присяжных была установлена вина молодого мужчины в создании нескольких закладок. Но наркотики из них не были получены конечными покупателями: все закладки нашли полицейские.
На основании вердикта присяжных заседателей и с учетом мнения прокуратуры Добровского района суд признал мужчину виновным. Ранее его соучастник приговорен судом к аналогичному наказанию.
