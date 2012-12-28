Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар

Цены на овощи продолжают расти. Заметно подорожали яйца и соль. Вместе с тем, снизилась цена на сахар.

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 7 по 13 октября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.После сезонного снижения продолжают дорожать овощи. Заметнее всего прибавили в цене помидоры (+7,67%) – они остаются лидером среди подорожавших продуктов. Картофель стал дороже на 2,14% и почти достиг цены 30 рублей за килограмм. Выросли цены на капусту (+3,1%), свеклу (+2,64%), огурцы (+2,83%), лук (+1,36%), морковь (+1,78%). Яйца подорожали на 3,67%, их цена стала выше 75 рублей за десяток. Соль стала дороже на 2,25%. Менее одного процента выросли цены на свинину, кур, сыр, водку.Заметно подешевел сахар — на 2,58%. Стали дешевле мороженая рыба, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, сметана, ржаной хлеб, рис, яблоки. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как говядина, баранина, подсолнечное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, чай, пшеничный хлеб, гречка, макаронные изделия.Из непродовольственных товаров подорожали кроссовки для взрослых, хозяйственное и туалетное мыло, зубная паста, сухие корма для животных. Стали дешевле мужские футболки и зубные щетки. Не изменились цены на джинсы для детей и подростков, детские футболки, детские кроссовки, стиральный порошок, шампунь, сигареты, спички, туалетную бумагу.