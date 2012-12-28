Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Читать все
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Общество
Мужская солидарность: угон машины усманец объяснил желанием отомстить за участника СВО
Происшествия
В театре Толстого — премьера «Обломова»
Культура
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар
Экономика
Кражу кошелька из тележки в магазине записали камеры
Происшествия
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
Читать все
Экономика
59
27 минут назад
1

Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар

Цены на овощи продолжают расти. Заметно подорожали яйца и соль. Вместе с тем, снизилась цена на сахар. 

Липецкстат представил итоги мониторинга оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 7 по 13 октября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

После сезонного снижения продолжают дорожать овощи. Заметнее всего прибавили в цене помидоры (+7,67%) – они остаются лидером среди подорожавших продуктов. Картофель стал дороже на 2,14% и почти достиг цены 30 рублей за килограмм. Выросли цены на капусту (+3,1%), свеклу (+2,64%), огурцы (+2,83%), лук (+1,36%), морковь (+1,78%). Яйца подорожали на 3,67%, их цена стала выше 75 рублей за десяток. Соль стала дороже на 2,25%. Менее одного процента выросли цены на свинину, кур, сыр, водку. 

Заметно подешевел сахар — на 2,58%. Стали дешевле мороженая рыба, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, сметана, ржаной хлеб, рис, яблоки. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как говядина, баранина, подсолнечное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, чай, пшеничный хлеб, гречка, макаронные изделия. 

Из непродовольственных товаров подорожали кроссовки для взрослых, хозяйственное и туалетное мыло, зубная паста, сухие корма для животных. Стали дешевле мужские футболки и зубные щетки. Не изменились цены на джинсы для детей и подростков, детские футболки, детские кроссовки, стиральный порошок, шампунь, сигареты, спички, туалетную бумагу. 

цены
инфляция
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
нюра
10 минут назад
похоже картофель к нового году опять будет 50
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить