Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги традиционной осенней Недели здоровья, которую посвятили профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В ней приняло участие более 6 000 человек. Сотрудники компании прошли комплексную диагностику сердечно-сосудистой системы, получили консультации врачей, приняли участие в вебинарах с медиками и тренировках на свежем воздухе.



В Центре здоровья НЛМК и цеховых здравпунктах сотрудники могли сдать анализы на показатели холестерина и свертываемость крови, проходили ЭКГ, УЗИ сердца, вен, артерий нижних конечностей и сосудов шеи. По результатам комплексного обследования работники комбината получили рекомендации от кардиолога и сосудистого хирурга.— Особенно понравилось, что все хорошо организовано. Рядом с рабочим местом можно получить весь спектр услуг. Отдельно хочу отметить внимательное и профессиональное отношение врачей, всю информацию доносят понятным языком, — поделилась Мария Авдеева, сотрудник отдела развития социально-бытовой инфраструктуры НЛМК.В Неделю здоровья во всех столовых комбината было специальное меню — блюда из полезных продуктов. А для любителей активного образа жизни организовали групповые тренировки по баскетболу, бегу, скандинавской ходьбе и бадминтону. На онлайн-встречах с кардиологом, иммунологом и диетологом специалисты рассказывали, как предотвратить инсульт и как питательные вещества влияют на сердце и сосуды. А психологи делились простыми техниками по борьбе со стрессом.Недели здоровья проводятся дважды в год. Весенняя программа была направлена на контроль веса и диагностику рисков, связанных с избыточной массой тела. В ней приняли участие более 3 500 сотрудников. Помимо Недель здоровья, компания предоставляет работникам комбината и другие возможности для поддержания здоровья. Среди них: добровольное медицинское страхование, санаторно‑курортное лечение, детский оздоровительный отдых и уникальный «Добрый сервис» с консультациями специалистов разных направлений.