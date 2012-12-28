Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
НЛМК Live
104
сегодня, 14:33
Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги традиционной осенней Недели здоровья, которую посвятили профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В ней приняло участие более 6 000 человек. Сотрудники компании прошли комплексную диагностику сердечно-сосудистой системы, получили консультации врачей, приняли участие в вебинарах с медиками и тренировках на свежем воздухе.
— Особенно понравилось, что все хорошо организовано. Рядом с рабочим местом можно получить весь спектр услуг. Отдельно хочу отметить внимательное и профессиональное отношение врачей, всю информацию доносят понятным языком, — поделилась Мария Авдеева, сотрудник отдела развития социально-бытовой инфраструктуры НЛМК.
В Неделю здоровья во всех столовых комбината было специальное меню — блюда из полезных продуктов. А для любителей активного образа жизни организовали групповые тренировки по баскетболу, бегу, скандинавской ходьбе и бадминтону. На онлайн-встречах с кардиологом, иммунологом и диетологом специалисты рассказывали, как предотвратить инсульт и как питательные вещества влияют на сердце и сосуды. А психологи делились простыми техниками по борьбе со стрессом.
Недели здоровья проводятся дважды в год. Весенняя программа была направлена на контроль веса и диагностику рисков, связанных с избыточной массой тела. В ней приняли участие более 3 500 сотрудников. Помимо Недель здоровья, компания предоставляет работникам комбината и другие возможности для поддержания здоровья. Среди них: добровольное медицинское страхование, санаторно‑курортное лечение, детский оздоровительный отдых и уникальный «Добрый сервис» с консультациями специалистов разных направлений.
Комментарии