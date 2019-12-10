Пропавшего подростка нашли

Пропавший в Липецке 9 декабря 15-летний подросток найден. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области. Оказалось, что мальчик засиделся у друзей.



Напомним, что 0 декабря подросток ушел из дома на улице 4-й Пятилетки и перестал давать о себе знать.

