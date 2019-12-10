Происшествия

58 минут назад

Пропавшего подростка нашли

7 1031
#пропавшие без вести
1
Пропавшего подростка нашли
Пропавший в Липецке 9 декабря 15-летний подросток найден. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области. Оказалось, что мальчик засиделся у друзей.

Напомним, что 0 декабря подросток ушел из дома на улице 4-й Пятилетки и перестал давать о себе знать.
7 1031
#пропавшие без вести
1

Комментарии (7)

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Осталось - 18

2 минуты назад
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Город48

14 минут назад
Увольте редактора. Постоянно лажа 0 ДЕКАБРЯ!!!! это когда???
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Жители

18 минут назад
Какой задержался у друзей .он убежал из дома.город 48 не врити
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35

36 минут назад
мартобря
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ПравДа

47 минут назад
Понедельник -день тяжелый.Похмелье.
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Городу 48

50 минут назад
Какого декабря подросток ушел из дома? Исправьте чудики....
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Что за число "0"

50 минут назад
Как это О ДЕКАБРЯ? Ну вы даёте? Новое число в декабре???? Вы с МЕРОМ не употребляйте не чего??????????
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