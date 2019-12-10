Происшествия
58 минут назад
Пропавшего подростка нашли
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Пропавший в Липецке 9 декабря 15-летний подросток найден. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области. Оказалось, что мальчик засиделся у друзей.
Напомним, что 0 декабря подросток ушел из дома на улице 4-й Пятилетки и перестал давать о себе знать.
Напомним, что 0 декабря подросток ушел из дома на улице 4-й Пятилетки и перестал давать о себе знать.
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