Общество
30 минут назад
Липчане ведут достаточно здоровый образ жизни
В рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек Липецкая область на 29 месте из 85
РИА-Рейтинг провел исследование на основе сбора данных различных показателей, характеризующих распространение вредных привычек среди населения российских регионов. При расчётах учитывались потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным в 2018 году на основе данных Росстата и Генпрокуратуры. Более высокий рейтинговый балл региона свидетельствует о меньшей распространённости вредных привычек.
Самым здоровым регионом оказалась Чечня, второе место заняла Ингушетия, третье Дагестан.
Липецкая область на 29 месте. На одну позицию выше Белгородская область. Соседи воронежцы отстают серьезно – 66 место, куряне на 39 месте, орловчане на 17 месте. Самый рейтинг отсутствия вредных привычек в Черноземье у тамбовчан - 7 месте.
Вместе с тем, несмотря на исследование данных Росстата и Генпрокуратуры и место в третьей десятке по отсутствию вредных привычек, Липецкая область, как сообщал GOROD48 в минувшую субботу, среди лидеров по росту алкогольных отравлений и смертей от потребления суррогатов. Причем рост регион демонстрирует галопирующий - в пять раз.
Самым здоровым регионом оказалась Чечня, второе место заняла Ингушетия, третье Дагестан.
Липецкая область на 29 месте. На одну позицию выше Белгородская область. Соседи воронежцы отстают серьезно – 66 место, куряне на 39 месте, орловчане на 17 месте. Самый рейтинг отсутствия вредных привычек в Черноземье у тамбовчан - 7 месте.
Вместе с тем, несмотря на исследование данных Росстата и Генпрокуратуры и место в третьей десятке по отсутствию вредных привычек, Липецкая область, как сообщал GOROD48 в минувшую субботу, среди лидеров по росту алкогольных отравлений и смертей от потребления суррогатов. Причем рост регион демонстрирует галопирующий - в пять раз.
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