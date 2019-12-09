Общество

30 минут назад

Липчане ведут достаточно здоровый образ жизни

2 197
#ЗОЖ #рейтинг
1
Липчане ведут достаточно здоровый образ жизни

В рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек Липецкая область на 29 месте из 85

РИА-Рейтинг провел исследование на основе сбора данных различных показателей, характеризующих распространение вредных привычек среди населения российских регионов. При расчётах учитывались потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным в 2018 году на основе данных Росстата и Генпрокуратуры. Более высокий рейтинговый балл региона свидетельствует о меньшей распространённости вредных привычек.

Самым здоровым регионом оказалась Чечня, второе место заняла Ингушетия, третье Дагестан.

Липецкая область на 29 месте. На одну позицию выше Белгородская область. Соседи воронежцы отстают серьезно – 66 место, куряне на 39 месте, орловчане  на 17 месте. Самый рейтинг отсутствия вредных привычек в Черноземье у тамбовчан - 7 месте.

Вместе с тем, несмотря на исследование данных Росстата и Генпрокуратуры  и место в третьей десятке по отсутствию вредных привычек, Липецкая область, как сообщал GOROD48 в минувшую субботу, среди лидеров по росту алкогольных отравлений и смертей от потребления суррогатов. Причем рост регион демонстрирует галопирующий - в пять раз.


2 197
#ЗОЖ #рейтинг
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да да

1 минуту назад
И в пятёрке лидеров по самогоноварению...
ответить

Враньё

9 минут назад
Как выходные,так в Красно Белом ажиотаж.А ещё Липецк признан пивной столицей.
ответить

Еще в рубрике

На берегу Сосны разбили «фрицев», спасая столицу страны…
#Елец #реконструкция #сражение
16
На берегу Сосны разбили «фрицев», спасая столицу страны…

вчера, 19:31

Общество
В Липецке изъяли 400 литров пива
#алкоголь
21
В Липецке изъяли 400 литров пива

вчера, 17:45

Общество
В Липецкой области до +5
#погода
5
В Липецкой области до +5

вчера, 17:25

Общество
В Липецкой области впервые выберут лучшего бармена
#бармен #конкурс
7
В Липецкой области впервые выберут лучшего бармена

вчера, 15:36

Общество
Трассу через Липецкую область будет строить бывший топ-менеджер «Газпрома»
#трасса #строительство
37
Трассу через Липецкую область будет строить бывший топ-менеджер «Газпрома»

вчера, 13:52

Общество
В Липецке снесут павильоны шиномонтажа
#снос
59
В Липецке снесут павильоны шиномонтажа

вчера, 13:23

Общество